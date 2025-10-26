Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο στην Πενσυλβάνια

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και έξι άλλα τραυματίστηκαν σε πυροβολισμoύς στο Πανεπιστήμιο Λίνκολν της Πενσυλβανίας αργά το Σάββατο, την ώρα που φοιτητές και απόφοιτοι γιόρταζαν την επιστροφή των παλιών φοιτητών στο ιστορικό πανεπιστήμιο των μαύρων.

Ένα άτομο που είχε όπλο συνελήφθη και οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να υπήρχαν περισσότεροι από έναν δράστες, αναφέρει ο Guardian.

Η αστυνομία δεν είχε να δώσει πολλές λεπτομέρειες για το περιστατικό, ενώ δεν είναι γνωστό σε ποια κατάσταση είναι οι τραυματίες.

«Αυτό που θα σας πω είναι ότι σήμερα λειτουργούμε σαν να μην πρόκειται για ένα περιστατικό όπου κάποιος ήρθε με σκοπό να προκαλέσει μεγάλες ζημιές στο campus», ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας.

Η επίθεση έλαβε χώρα γύρω στις 21.30 έξω από ένα μεγάλο κτίριο όπου είχαν στηθεί σκηνές και τραπέζια. Μάρτυρες μιλούν για σκηνές χάους και ανθρώπους που έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις.

Η ένοπλη επίθεση του Σαββάτου είναι η τελευταία σε μια σειρά περιστατικών βίας με όπλα σε αγώνες και εορταστικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Την Παρασκευή, πέντε άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ της Ουάσιγκτον. Η αστυνομία συνέλαβε αργότερα δύο υπόπτους και ανακάλυψε τρία όπλα κοντά στον τόπο του συμβάντος. Οι υπεύθυνοι του Πανεπιστημίου διευκρίνισαν ότι το περιστατικό δεν είχε σχέση με το πανεπιστήμιο και ότι δεν εμπλέκονταν φοιτητές, καθηγητές ή προσωπικό.

Οι εορτασμοί για την επιστροφή των αποφοίτων σε γυμνάσια του Μισισίπι διακόπηκαν στις 11 Οκτωβρίου, όταν σε τρία περιστατικά με πυροβολισμούς σκοτώθηκαν έξι άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 18.