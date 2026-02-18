Ένας 13χρονος βάζει φωτιά στα μαλλιά μιας ανυποψίαστης γυναίκας μέσα σε λεωφορείο στο Ισραήλ – Δείτε βίντεο

Στη σύλληψη ενός 13χρονου αγοριού, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο να βάζει φωτιά στα μαλλιά μιας γυναίκας μέσα σε λεωφορείο στη Νετάνια του κεντρικού Ισραήλ, προχώρησε η τοπική αστυνομία.

Όπως διακρίνεται στο βίντεο, στεκόμενος στο διάδρομο του λεωφορείου, ο νεαρός φαίνεται να προσπαθεί να πλησιάσει διακριτικά με έναν αναπτήρα μια 60χρονη γυναίκα που κάθεται κοντά του.

Αφού ανάβει τον αναπτήρα, ο νεαρός φαίνεται να τον ακουμπά στα μαλλιά της γυναίκας και στη συνέχεια αντιδρά σαν δήθεν έκπληκτος όταν βλέπει τη φλόγα να φουντώνει. Για καλή τύχη της γυναίκας ένας επιβάτης κινήθηκε γρήγορα προς το μέρος της και τη βοήθησε να σβήσει άμεσα τη φωτιά.

Δείτε το βίντεο του περιστατικού

Ο) 13χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον δικαστή και διατάχθηκε η κράτησή του για τουλάχιστον τρεις ακόμη ημέρες.