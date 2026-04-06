Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία

Νέα επιτυχής αναχαίτιση σημειώθηκε από το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία, καθώς πύραυλος που εντοπίστηκε καταρρίφθηκε εγκαίρως.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέρριψε το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot προχωρά σε επιτυχή αναχαίτηση. Στις 19 Μαρτίου είχε καταρρίψει ξανά δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σήμερα τα ξημερώματα, το σύστημα των ελληνικών patriot “έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της”, όπως τονίζεται από το ΓΕΕΘΑ.

Οι ελληνικοί Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της συμμετοχής στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.