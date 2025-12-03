Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι με κατηγορίες για απάτη και διαφθορά

Ελεύθερη αφέθηκε η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρύτανης στο Κολλέγιο της Ευρώπης και πρώην ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την εξωτερική πολιτική, η οποία συνελήφθη χθες, Τρίτη (2/12) στο πλαίσιο έρευνας για απάτη που αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και το Κολλέγιο της Ευρώπης σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ιταλικού Τύπου.

«Η Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (2/12) στο Βέλγιο στο πλαίσιο της έρευνας για την ανάθεση ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για νέους διπλωμάτες που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπριζ – Κολλέγιο του οποίου η πρώην ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την εξωτερική πολιτική είναι πρύτανης – αφέθηκε ελεύθερη. Μαζί με την 52χρονη Μογκερίνι, συνελήφθησαν ο πρέσβης Στέφανο Σανίνο, 65 ετών, πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), του ευρωπαϊκού οργανισμού που είχε προκηρύξει τον διαγωνισμό ύψους 990.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος το 2021-22 στο Κολλέγιο της Ευρώπης, και ο Τσέζαρε Τζεγκρέτι, διευθυντής του ίδιου του διάσημου Κολλεγίου της Μπριζ. Η Μογκερίνι και οι άλλοι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από ανάκριση. Για να εκτελεστεί η σύλληψη της Μογκερίνι και του Σανίνο, η Δικαιοσύνη ζήτησε και έλαβε την άρση της διπλωματικής ασυλίας», αναφέρει το ρεπορτάζ της Corriere della Sera.

Πηγή: ertnews.gr