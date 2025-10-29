Εκλογές στην Ολλανδία: Πρώτο το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66, σύμφωνα με τα exit polls – Δεύτερος ο Βίλντερς

Το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66 υπό τον Ρομπ Γέτεν φαίνεται να εξασφαλίζει την πρωτιά στις ολλανδικές εκλογές, σύμφωνα με το βασικό exit poll, δύο χρόνια μετά την έκτη θέση που είχε καταλάβει στις προηγούμενες κάλπες.

Οι φιλελεύθεροι του D66 αναμένεται να εξασφαλίσουν 27 έδρες στο νέο κοινοβούλιο, δύο περισσότερες από το κόμμα του Γκερτ Βίλντερς (PVV), ο οποίος είχε επικρατήσει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Τρία άλλα κόμματα ακολουθούν από κοντά, συμπεριλαμβανομένων των συντηρητικών φιλελεύθερων, του αριστερού κόμματος Πράσινοι-Εργατικοί και των Χριστιανοδημοκρατών.

Ο Βίλντερς ηγήθηκε των δημοσκοπήσεων σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, όμως μετά τη διάλυση της δικής του κυβερνητικής συμμαχίας τον Ιούνιο, οι περισσότεροι αρχηγοί των μεγάλων κομμάτων ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν ξανά μαζί του.

Την ίδια στιγμή, το κόμμα D66 του Γέτεν πραγματοποίησε μια επιτυχημένη εκστρατεία, αξιοποιώντας την καλή παρουσία του σε τηλεοπτικές συζητήσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, η συμμετοχή του σε τηλεοπτικό παιχνίδι κατά τη διάρκεια της καμπάνιας φέρεται να ενίσχυσε περαιτέρω τη δημοτικότητά του.