MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Εκλογές στην Ολλανδία: Πρώτο το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66, σύμφωνα με τα exit polls – Δεύτερος ο Βίλντερς

|
THESTIVAL TEAM

Το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66 υπό τον Ρομπ Γέτεν φαίνεται να εξασφαλίζει την πρωτιά στις ολλανδικές εκλογές, σύμφωνα με το βασικό exit poll, δύο χρόνια μετά την έκτη θέση που είχε καταλάβει στις προηγούμενες κάλπες.

Οι φιλελεύθεροι του D66 αναμένεται να εξασφαλίσουν 27 έδρες στο νέο κοινοβούλιο, δύο περισσότερες από το κόμμα του Γκερτ Βίλντερς (PVV), ο οποίος είχε επικρατήσει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Τρία άλλα κόμματα ακολουθούν από κοντά, συμπεριλαμβανομένων των συντηρητικών φιλελεύθερων, του αριστερού κόμματος Πράσινοι-Εργατικοί και των Χριστιανοδημοκρατών.

Ο Βίλντερς ηγήθηκε των δημοσκοπήσεων σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, όμως μετά τη διάλυση της δικής του κυβερνητικής συμμαχίας τον Ιούνιο, οι περισσότεροι αρχηγοί των μεγάλων κομμάτων ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν ξανά μαζί του.

Την ίδια στιγμή, το κόμμα D66 του Γέτεν πραγματοποίησε μια επιτυχημένη εκστρατεία, αξιοποιώντας την καλή παρουσία του σε τηλεοπτικές συζητήσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, η συμμετοχή του σε τηλεοπτικό παιχνίδι κατά τη διάρκεια της καμπάνιας φέρεται να ενίσχυσε περαιτέρω τη δημοτικότητά του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι που επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε 13χρονο στο Μοσχάτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Βίντεο έξω από τον ΣΚΑΪ με γυναίκα να φωνάζει στον σύντροφό της – “Δεν έρχομαι μέσα γιατί θα με χτυπήσεις κι άλλο”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Γκίλφοϊλ για 28η Οκτωβρίου: “Τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα”

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Το λάθος που κάνουν πολλοί μετά τη δίαιτα και καταστρέφει τα αποτελέσματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Οι Δήμοι θα λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση και το 2026

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Στις φλόγες αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στο Πολύγωνο Αττικής – Ζημιές σε οχήματα