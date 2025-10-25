MENOY

Εκλογές στην Ιρλανδία: Η Κάθριν Κόνολι από την Αριστερά αναδείχθηκε πρόεδρος με 63,4%

Η Κάθριν Κόνολι, η ανεξάρτητη υποψήφια, που στηρίχθηκε από την αριστερά, πέτυχε σαρωτική νίκη στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Ιρλανδία.

Η υποψήφια από την Αριστερά συγκέντρωσε ποσοστό 63,4%, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα στις εκλογές στην Ιρλανδία που ανακοινώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου.

Η κεντρώα αντίπαλός , η Χέδερ Χάμφρεϊς, έλαβε μόλις 29,5% και έτσι η Κόνολι θα αναλάβει την προεδρία, διαδεχόμενη τον Μάικλ Χίγκινς ο οποίος την ασκούσε από το 2011.

«Θα είμαι η πρόεδρος που ακούει, που ανταποκρίνεται και που μιλάει όταν είναι απαραίτητο. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα δημοκρατία που θα εκτιμά την αξία όλων» ανέφερε στην ομιλία της μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η προεδρία της Ιρλανδίας είναι ένα αξίωμα κυρίως τιμητικό και ο πρόεδρος σπανίως χρησιμοποιεί τις εξουσίες του για να ελέγξει τη συνταγματικότητα των νόμων, όμως συχνά μιλά στη διεθνή σκηνή και υποδέχεται άλλους ηγέτες κρατών.

