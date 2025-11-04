MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Έκλεισε προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών, εμφανίστηκε drone στην περιοχή

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έκλεισε το βράδυ της Τρίτης, καθώς εθεάθη μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πετά στην περιοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir.

Η υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Skeyes επιβεβαίωσε ότι «για λόγους ασφαλείας» διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Ζάβεντεμ.

Η τελευταία πτήση απογειώθηκε στις 19:37 (τοπική ώρα, 20:37 στην Ελλάδα) και η τελευταία που προσγειώθηκε στις 19:46.

Πολλά αεροσκάφη που κατευθύνονταν στις Βρυξέλλες αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

Πρόκειται για άλλο ένα από τα πολλά περιστατικά με εμφάνιση drone σε περιοχές κοντά σε αεροδρόμια στη βόρεια Ευρώπη που απειλούν την ασφάλεια των πτήσεων και οδηγούν σε ακυρώσεις πτήσεων.

