Έφεση στην απόφαση να δικαστεί για τη δολοφονία του πρώην ηγέτη του Κονγκό Πατρίς Λουμούμπα άσκησε 93χρονος πρώην διπλωμάτης

Ένας πρώην υψηλόβαθμος Βέλγος διπλωμάτης άσκησε έφεση στην απόφαση δικαστηρίου που έκρινε ότι θα πρέπει να δικαστεί για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα, του πρώτου πρωθυπουργού του Κονγκό, το 1961, ανέφερε σήμερα ο δικηγόρος του.

Στα μέσα Μαρτίου, βελγικό δικαστήριο αποφάσισε ότι ο 93χρονος σήμερα Ετιέν Νταβινιόν, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και να δώσει εξηγήσεις για τη φερόμενη ανάμιξή του στη δολοφονία του Λουμούμπα, πριν από 65 χρόνια.

Ο δικηγόρος του επιβεβαίωσε ότι ασκήθηκε έφεση, χωρίς να κάνει κανένα άλλο σχόλιο.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς ο Νταβινιόν, που τότε ήταν στα πρώτα βήματα της διπλωματικής καριέρας του, συμμετείχε στην παράνομη κράτηση ή μεταφορά του Λουμούμπα και του στέρησε το δικαίωμα σε μια αμερόληπτη δίκη. Ο Νταβινιόν είναι ο μοναδικός από τους υπόπτους που είναι ακόμη εν ζωή.

Ο Λουμούμπα ανέλαβε το 1960 πρώτος πρωθυπουργός της χώρας που σήμερα ονομάζεται Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αμέσως μετά την ανεξαρτητοποίησή της από το Βέλγιο. Μερικούς μήνες αργότερα ανατράπηκε και δολοφονήθηκε από αυτονομιστές αντάρτες που στηρίζονταν από το Βέλγιο, στις 16 Ιανουαρίου 1961.