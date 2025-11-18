Δραματική διάσωση Ουκρανού τραυματία μετά από 33 ημέρες σε ρωσική ζώνη θανάτου: Τον έβγαλε “φέρετρο με ρόδες” – Δείτε βίντεο

Ουκρανός στρατιώτης ήταν εγκλωβισμένος για 33 ημέρες στη λεγόμενη «ζώνη θανάτου» σε ρωσικό έδαφος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από την δραματική διάσωσή του.

Ο τραυματισμένος στρατιώτης είχε αποκοπεί πίσω από τις εχθρικές γραμμές, αφού μια νάρκη του είχε καταστρέψει το πόδι, και το μόνο που τον κρατούσε ζωντανό ήταν ένας αιμοστατικός επίδεσμος.

Μετά από έξι αποτυχημένες προσπάθειες για τη διάσωσή του, επιστρατεύτηκε ένα ειδικό μη επανδρωμένο όχημα καθώς, όπως εξήγησαν εκπρόσωποι του Πρώτου Ειδικού Ιατρικού Τάγματος της Ουκρανίας που ανέλαβαν την αποστολή, «αν ο στρατιώτης δεν τα παράτησε, δεν είχαμε κι εμείς το δικαίωμα να τα παρατήσουμε».

Операція «ГВЕР»



33 дні від моменту важкого поранення та накладання турнікету.



6 невдалих спроб та втрачених НРК, з них 4 — техніка суміжних підрозділів.



7-ма спроба завершилася успіхом: пораненого евакуйовано з населеного пункту, що перебуває під контролем ворога.



Загальна… pic.twitter.com/ZyXjhP9cJk — Перший окремий медичний батальйон (@1MedArmy) November 4, 2025

Το όχημα, που ονομάζεται MAUL ground drone, αναπτύχθηκε από το Πρώτο Ιατρικό Τάγμα ειδικά για την απομάκρυνση τραυματιών στρατιωτών από θέσεις στην πρώτη γραμμή που είναι αδύνατο να προσεγγιστούν, καθώς είναι πολύ επικίνδυνες για τους γιατρούς.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ακόμα και όταν ρωσικές βόμβες εξερράγησαν γύρω από την ρομποτική κάψουλα μέσα στην οποία βρέθηκε ο τραυματισμένος στρατιώτης, η δραματική αποστολή διάσωσης διάρκειας πέντε ωρών και 58 λεπτών ήταν επιτυχής.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής διάσωσης, το όχημα που αποκαλείται «φέρετρο με ρόδες» χτύπησε σε νάρκη χάνοντας έναν από τους τροχούς του, δέχθηκε επίθεση από ρωσικό drone αλλά άντεξε προστατεύοντας τον επιβάτη του.

«Η περιοχή είναι αυτό που ονομάζουμε ζώνη θανάτου, με πολύ υψηλή πυκνότητα εχθρικών drone στον αέρα, πολυάριθμα ναρκοπέδια και εμπόδια, καθώς και drone σε αναμονή – drone που βρίσκονται σε ενέδρα στο έδαφος, περιμένοντας κίνηση», δήλωσε στον Telegraph ο επικεφαλής επικοινωνιών του ιατρικού τάγματος, Βολοντιμίρ Κοβάλ.

Операція «СКІТЛС».



2 важких поранених на однієї позиції. Пересуватися не можуть.



Було прийнято рішення евакуйовувати засобами НРК по черзі, із перервою 1,5-2 години.



Загальна довжина маршруту: 84 км (21 км в один кінець).



Тривалість місії: 6 годин 50 хвилин;

Середня… pic.twitter.com/AS6718Mwgk November 12, 2025

Μόλις το ρομπότ έφτασε σε έδαφος που ελέγχεται από την Ουκρανία, οι γιατροί παρείχαν πρώτες βοήθειες και σταθεροποίησαν τον στρατιώτη το πόδι του οποίου στη συνέχεια ακρωτηρίαστηκε πριν να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στο Κίεβο.

Όπως εξήγησε ο Κόβαλ «η θέση του στρατιώτη ήταν γνωστή, υπήρχε επαφή μαζί του, του έστελναν τρόφιμα από τον αέρα. Αρχίσαμε να καταρτίζουμε ένα σχέδιο για την διακομιδή του και να μελετάμε τη διαδρομή. Δύο προσπάθειες απέτυχαν λόγω των ναρκών και των drones που έστηναν ενέδρες στο έδαφος. Η έβδομη αποστολή ήταν επιτυχής, παρά το γεγονός ότι το drone χτύπησε μια νάρκη κατά προσωπικού».

Σύμφωνα με το Ουκρανικό τάγμα, το ρομπότ MAUL «είναι μια πλατφόρμα διακομιδής που τροφοδοτείται από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο οποίος του επιτρέπει να φτάνει ταχύτητες έως και 70 χλμ/ώρα. Διαθέτει μια ειδική θωρακισμένη κάψουλα για την προστασία των τραυματιών και ειδικούς μεταλλικούς τροχούς που δεν περιέχουν αέρα, σχεδιασμένους να αντέχουν σε νάρκες και ανώμαλο έδαφος. Το κρίσιμο είναι πως μπορεί να αντέχει επιθέσεις από drones FPV κατά τη διάρκεια αποστολών διάσωσης.

Οι μονάδες παρασκευάζονται από την ουκρανική εταιρεία DevDroid και κοστίζουν περίπου 19.000 δολάρια η καθεμία. Η εμβέλεια του ρομπότ είναι 150 χλμ. σε σκληρές επιφάνειες και 100 χλμ. εκτός δρόμου.