Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Βίλνιους – Αεροσκάφος εξετράπη της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης
THESTIVAL TEAM
Ένα επιβατικό αεροσκάφος του πολωνικού αερομεταφορέα LOT εξετράπη σήμερα της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης στο αεροδρόμιο του Βίλνιους της Λιθουανίας, διακόπτοντας κάθε κυκλοφορία, ανακοίνωσε ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς και όλοι οι επιβάτες της πτήσης LO771 αποβιβάστηκαν μετά το συμβάν, τόνισε ο φορέας σε ανάρτηση στο Facebook.
Ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 17:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε.
Lithuania's Vilnius International Airport temporarily closes after Polish LOT aircraft slides off runway amid heavy snowfall.— PressTV Extra (@PresstvExtra) November 26, 2025
Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpigtxM pic.twitter.com/PnSHRdWkCP