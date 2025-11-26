MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΔΙΕΘΝΗ

Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Βίλνιους – Αεροσκάφος εξετράπη της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης

|
THESTIVAL TEAM

Ένα επιβατικό αεροσκάφος του πολωνικού αερομεταφορέα LOT εξετράπη σήμερα της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης στο αεροδρόμιο του Βίλνιους της Λιθουανίας, διακόπτοντας κάθε κυκλοφορία, ανακοίνωσε ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς και όλοι οι επιβάτες της πτήσης LO771 αποβιβάστηκαν μετά το συμβάν, τόνισε ο φορέας σε ανάρτηση στο Facebook.

Ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 17:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε.

