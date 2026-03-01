MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Διάγγελμα Πεζεσκιάν: Το Ιράν θα συνεχίσει να χτυπά σκληρά, το νέο συμβούλιο ηγεσίας ξεκίνησε τις εργασίες του

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα (01.03.2026) σε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά και να καταστρέφουν τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα την Κυριακή, ο Πεζεσκιάν ανέφερε επίσης ότι το προσωρινό Συμβούλιο Ηγεσίας του Ιράν, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος, έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες του.

Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα βήματα του ανώτατου ηγέτη μας, είπε ακόμα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων “μεγάλης κλίμακας” εναντίον “του εχθρού”, την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

“Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης ‘Ειλικρινής υπόσχεση 4’ εναντίον του εχθρού”, ανέφεραν οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ χωρίς να διευκρινίζονται οι στόχοι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ιράν: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει κτίριο του καθεστώτος στo κέντρο της Τεχεράνης

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Πόλεμος στο Ιράν: Αγωνία για τους 25 εγκλωβισμένους Έλληνες στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν δεν ήθελε πραγματικά μια συμφωνία, γι΄ αυτό επιτεθήκαμε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Η Ελλάδα να πάψει να προσφέρει συνδρομή σε εγκληματίες τύπου Νετανιάχου ή Τραμπ

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Διαδηλωτές για τον θάνατο του Χαμενεΐ προσπάθησαν να κάνουν έφοδο στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη (video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάρτι από φίλους του Ηρακλή στο Ιβανώφειο για την επιστροφή στη Super League – Δείτε βίντεο