Διάγγελμα Πεζεσκιάν: Το Ιράν θα συνεχίσει να χτυπά σκληρά, το νέο συμβούλιο ηγεσίας ξεκίνησε τις εργασίες του
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα (01.03.2026) σε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά και να καταστρέφουν τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών.
Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα την Κυριακή, ο Πεζεσκιάν ανέφερε επίσης ότι το προσωρινό Συμβούλιο Ηγεσίας του Ιράν, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος, έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες του.
Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα βήματα του ανώτατου ηγέτη μας, είπε ακόμα.
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων “μεγάλης κλίμακας” εναντίον “του εχθρού”, την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
“Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης ‘Ειλικρινής υπόσχεση 4’ εναντίον του εχθρού”, ανέφεραν οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ χωρίς να διευκρινίζονται οι στόχοι.
