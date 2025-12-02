MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Δασκάλα χορού λιποθύμησε και οι μαθήτριες νόμισαν ότι ήταν μέρος της χορογραφίας – Δείτε το βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε μια σχολή χορού στην Κίνα έγινε viral τις τελευταίες μέρες.

Στο υλικό φαίνεται μια δασκάλα σύγχρονου χορού να διδάσκει ένα γκρουπ περίπου 12 εφηβικών μαθητριών, οι οποίες την ακολουθούν βήμα προς βήμα, όπως συμβαίνει συνήθως σε ένα μάθημα χορού.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η δασκάλα υπέστη υπογλυκαιμία και έπεσε στο πάτωμα λόγω χαμηλού σακχάρου. Κατάφερε ωστόσο να προστατεύσει τον εαυτό της βάζοντας τα χέρια της για να μην τραυματιστεί, ενώ προσπαθούσε να ανακτήσει την ισορροπία της και να συνέλθει από τη ζάλη και την αδυναμία.

Οι μαθήτριες, μη καταλαβαίνοντας τι είχε συμβεί, θεώρησαν ότι η πτώση ήταν μέρος της χορογραφίας και έπεσαν κι αυτές μιμούμενες την «κίνησή» της. Ευτυχώς, η δασκάλα δεν τραυματίστηκε, και σύμφωνα με φήμες, η ίδια ανέβασε το αρχικό βίντεο που έγινε viral. Στα σχόλια, οι χρήστες των social media έχουν διαφορετικές αντιδράσεις, με τα σχόλια να πυροδοτούν έντονες συζητήσεις.

