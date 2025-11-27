MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Χονγκ Χονγκ: 44 νεκροί και 279 αγνοούμενοι από τη φωτιά στο συγκρότημα με τους ουρανοξύστες

Φωτογραφία: Facebook/ SCMP HK
THESTIVAL TEAM

Ο απολογισμός των θυμάτων της γιγαντιαίας πυρκαγιάς που μαίνεται από χθες Τετάρτη σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 44 νεκρούς, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της μεγαλούπολης το πρωί.

Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, υπογράμμισε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε προηγούμενη ενημέρωση, ο αριθμός των αγνοουμένων ανερχόταν σε 279.

