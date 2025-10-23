ChatGPT: Oι “χειρότερες” χώρες να βρίσκεστε αν ξεσπάσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος

Σε μία υποθετική, αλλά άκρως ρεαλιστική συζήτηση εν μέσω των αυξανόμενων παγκόσμιων εντάσεων, που πυροδοτούν σενάρια Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, η εστίαση αφορά κυρίως στις ασφαλείς χώρες ή σε αυτές όπου οι κάτοικοι έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης.

Τι συμβαίνει όμως στην αντίθετη περίπτωση, και που δεν θα έπρεπε να βρισκόμαστε, αν το τρομακτικό αυτο σενάριο, πάρει σάρκα και οστά; Και το ChatGPT έδωσε την απάντηση.

«Ως κορυφαία παγκόσμια στρατιωτική δύναμη και μέλος του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ θα ήταν πρωταρχικός στόχος».

Πόλεις όπως η Ουάσινγκτον, το Λος Άντζελες και η Νέα Υόρκη λέγεται ότι διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, με την ιστοσελίδα ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης Mira Safety να υποστηρίζει τον ισχυρισμό με προβλέψεις για το ποιες πόλεις θα μπορούσαν να διατρέξουν κίνδυνο εάν η Ρωσία στοχοποιήσει τις ΗΠΑ.

«Ας υποθέσουμε ότι η Ρωσία επιχειρεί μια επίθεση άλφα εναντίον της Αμερικής ή ένα μέτρο αντίμετρης δύναμης για να στοχεύσει τα πυρηνικά μας όπλα. Σε αυτή την περίπτωση, οι αρχικοί στόχοι της θα είναι σχετικά απομακρυσμένοι», αναφέρει η ιστοσελίδα, πριν προσθέσει: «Καθώς η αντίμετρη δύναμη εξελίσσεται, οι ρωσικοί πύραυλοι θα αρχίσουν να στοχεύουν μεγαλύτερες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Χιούστον, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο».

Η δεύτερη θέση στη λίστα είναι ίσως προφανής, με τη μορφή της Ρωσίας, η οποία πολλοί πιστεύουν ότι θα ήταν η αφορμή για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.

Το ChatGPT το αναφέρει ως «πυρηνική υπερδύναμη και πιθανή εμπόλεμη χώρα στον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο», καθιστώντας χώρες όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη προφανείς στόχους.

Η Κίνα είναι μια άλλη χώρα στην οποία δεν θέλετε να βρίσκεστε σε περίπτωση Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, με το ChatGPT να προειδοποιεί: «Μια σημαντική παγκόσμια δύναμη με πιθανή εμπλοκή σε συγκρούσεις, ειδικά όσον αφορά στην Ταϊβάν».

Η Ουκρανία είναι τέταρτη στη λίστα, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο , τη Γαλλία και την Πολωνία που μοιράζονται την πέμπτη θέση. Χώρες όπως η Μέση Ανατολή, η Ταϊβάν και η Βόρεια Κορέα κατατάσσονται στην πρώτη δεκάδα.

Όσον αφορά τις χώρες που χαρακτηρίζονται ότι είναι οι ασφαλέστερες σε περίπτωση Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου, αυτές είναι η Ελβετία, η Ισλανδία και η Αργεντινή.

Πηγή: newsbomb.gr