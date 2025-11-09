MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Χαμάς: Οι μαχητές που κρύβονται στη Ράφα δεν θα παραδοθούν στις ισραηλινές δυνάμεις

Οι μαχητές της Χαμάς που κρύβονται στην περιοχή της πόλης Ράφα, που τελεί υπό τον έλεγχο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, δεν θα παραδοθούν στις ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης, παροτρύνοντας τους μεσολαβητές των διαπραγματεύσεων να βρουν μία λύση, σε μία κρίση που απειλεί την εκεχειρία που εφαρμόζεται εδώ κι ένα μήνα.

Πηγές που βρίσκονται κοντά στις προσπάθειες διαπραγματευτικής μεσολάβησης είχαν δηλώσει την Πέμπτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ότι οι μαχητές θα μπορούσαν να παραδώσουν τα όπλα τους σε αντάλλαγμα για το πέρασμά τους σε άλλες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο μιας πρότασης που είχε στόχο την επίλυση του αδιεξόδου.

Επρόκειτο για μία πρόταση των Αιγυπτίων μεσολαβητών, σε αντάλλαγμα για ένα ασφαλές πέρασμα, ώστε οι μαχητές που βρίσκονται ακόμη στη Ράφα να παραδώσουν τα όπλα τους στην Αίγυπτο και να δώσουν λεπτομέρειες για τις θέσεις των τούνελ, ώστε αυτά να καταστραφούν, δήλωσε μία από τις πηγές, ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η σημερινή ανακοίνωση από τις Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ θεωρεί υπεύθυνο το Ισραήλ για την εμπλοκή με τους μαχητές, για τους οποίους υποστηρίζει ότι αμύνονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

