Αστυνομική επιχείρηση στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού – Εντολή για εκκένωση

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα το μεσημέρι στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Η αστυνομία έδωσε εντολή για εκκένωση του σταθμού. Οι πρώτες εικόνες δείχνουν έναν άντρα να έχει ακινητοποιηθεί από τους αστυνομικούς.

«Από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, φαίνεται ότι ένας άνδρας γνωστός για ενδοοικογενειακή βία, απείλησε κόσμο με μαχαίρι και ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το όπλο του για να τον σταματήσει», δήλωσε η εισαγγελία του Παρισιού και πρόσθεσε: «Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να αυτομαχαιρώθηκε».