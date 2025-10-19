Απίστευτο: Ένοπλή ληστεία στο Λούβρο – Έκλεισε το μουσείο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ένοπλη ληστεία έγινε το πρωί της Κυριακής στο φημισμένο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. το μουσείο έκλεισε προσωρινά.
Την κλοπή επιβεβαίωσε ο υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας.
Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες επρόκειτο για ένοπλη ληστεία. Οι ληστές θρυμμάτισαν προθήκες του μουσείου και έκλεψαν ιστορικά διαμάντια που κάποτε ανήκαν στον Ναπολέοντα και την αυτοκράτειρα Ιωσηφίνα.
Το μουσείο έκλεισε προσωρινά μετά τη ληστεία.
⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.
⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025