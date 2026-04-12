Απειλές Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μετά το “ναυάγιο” στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Λίγη ώρα μετά τον τερματισμό των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν στο Πακιστάν, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για τον ναυτικό αποκλεισμό της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ουσία αναδημοσίευσε άρθρο του «Just the News» (φιλοτραμπικού μέσου) το οποίο υποστηρίζει πως ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα μπορούσε να πλήξει την ιρανική οικονομία, στην περίπτωση που οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Κάτι που έγινε μιας και μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές δεν «έδωσαν τα χέρια».

Το συγκεκριμένο πλάνο θα μπορούσε να φέρει διπλό αποτέλεσμα, μιας και θα ασκούσε παράλληλα πίεση σε Ινδία κι Κίνα οι οποίες κατά βάση προμηθεύονται ιρανικό πετρέλαιο.

«Το χαρτί Τραμπ αν το Ιράν δεν υποχωρήσει: ένας ναυτικός αποκλεισμός», είναι ο τίτλος του άρθρου.

