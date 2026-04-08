Ανησυχία για την πριγκίπισσα Βεατρίκη – Καταρρακωμένη από το σκάνδαλο του πατέρα της

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη φαίνεται να βιώνει πολύ άσχημα τις συνέπειες του νέου σκανδάλου που περιβάλλει τον πατέρα της, Andrew Mountbatten-Windsor. Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, η πριγκίπισσα Βεατρίκη, που είναι η μεγαλύτερη κόρη του πρώην πρίγκιπα Andrew, είναι ιδιαίτερα πληγωμένη από την έκπτωσή του. Ήδη ευάλωτη λόγω των συνεχών αποκαλύψεων, φαίνεται ότι της κόστισε και η αισθητή απουσία της οικογένειάς της κατά τη διάρκεια της πασχαλινής λειτουργίας, ενώ η υπόλοιπη οικογένεια των Ουίνδσορ εμφανιζόταν πλήρης.

«Η πριγκίπισσα Βεατρίκη υπήρξε πάντα πολύ δεμένη με τον πατέρα της και η παρακολούθηση της εντυπωσιακής πτώσης του την έχει καταρρακώσει βαθιά», αποκάλυψε η Ingrid Seward, αρχισυντάκτρια του Majesty Magazine, στη Sun. Περιγράφει επίσης μια γυναίκα «πολύ ευαίσθητη», προσηλωμένη στους οικείους της και φυσικά επηρεασμένη από αυτό το νέο πλαίσιο, πριν προσθέσει ότι νοιάζεται επίσης πολύ για τη μητέρα της, Sarah Ferguson.



Με τη μικρότερη αδελφή της, Ευγενία, η Bεατρίκη έχουν κρατήσει ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ τον τελευταίο καιρό, ενώ νέα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση Epstein επανεμφανίστηκαν στις ΗΠΑ. Η απουσία τους κατά τους πασχαλινούς εορτασμούς δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Mirror, οι δύο πριγκίπισσες προσπαθούν κυρίως να συνεχίσουν να ζουν όσο πιο φυσιολογικά γίνεται: «Απλώς προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους όσο καλύτερα μπορούν». Η ίδια πηγή προσθέτει ότι αυτή η επιλογή δεν αποτελεί πολιτική χειρονομία ή ανοιχτή αντιπαράθεση με τη μοναρχία: Η Βεατρίκη απλώς πέρασε το Πάσχα με την οικογένεια του συζύγου της, Edoardo Mapelli Mozzi, ένα πλάνο που είχαν προγραμματίσει εδώ και καιρό.

Νέα κρίση λόγω Andrew Mountbatten-Windsor

Ο Andrew Mountbatten-Windsor συνεχίζει να προκαλεί αμηχανία στη βρετανική βασιλική οικογένεια, ακόμη και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Απομακρυσμένος εδώ και καιρό από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του σκανδάλου με τον Jeffrey Epstein, ο αδελφός του βασιλιά Κάρολου αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Royal Lodge, όπου ζούσε για περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Ο πρώην δούκας του Γιορκ αναμένεται να εγκατασταθεί στο Marsh Farm, στην έκταση του Σάντρινγκχαμ. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες της μελλοντικής του κατοικίας, ο Andrew διαμένει στο Wood Farm, ένα σπίτι που χρησιμοποιείται τακτικά από τη βασιλική οικογένεια.



Εντάσεις και προβλήματα ασφαλείας



Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πως ο Edward και η Sophie του Εδιμβούργου σχεδίαζαν να περάσουν εκεί τις διακοπές του Πάσχα. Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, το ζευγάρι τελικά αναγκάστηκε να αλλάξει τα σχέδιά του και να μείνει αλλού στην έκταση. Η εφημερίδα The Sun αναφέρει μάλιστα ότι ο Edward φέρεται να ζήτησε από τον αδελφό του «να επιταχύνει τη μετακόμιση». Ήδη στο Marsh Farm είχε σημειωθεί ένα πρώτο περιστατικό ασφαλείας: Στις 2 Απριλίου, διαδηλωτές φωτογραφήθηκαν να σκαρφαλώνουν τον φράχτη της ιδιοκτησίας ενώ φώναζαν υβριστικά προς τον πρώην πρίγκιπα. Μια σκηνή που δείχνει πόσο εκρηκτική παραμένει η εγκατάστασή του.

