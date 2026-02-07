Ανέκτησε τις αισθήσεις του ο Ρώσος στρατηγός που δέχτηκε επίθεση στη Μόσχα

Σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο υποστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος τραυματίστηκε σε ένοπλη επίθεση στη Μόσχα.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS, έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να εκτιμούν με επιφύλαξη ότι ο κίνδυνος για τη ζωή του έχει πλέον παρέλθει.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το ρωσικό μέσο, η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μετά το χειρουργείο, ο Αλεξέγιεφ τέθηκε προληπτικά σε τεχνητό κώμα, ωστόσο στη συνέχεια συνήλθε και πλέον βρίσκεται σε πλήρη επικοινωνία.

Η απόπειρα δολοφονίας σημειώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου σε πολυκατοικία, στα βορειοδυτικά της ρωσικής πρωτεύουσας, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον του, πυροβολώντας τον επανειλημμένα.

Για την υπόθεση, η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει κινήσει ποινική διαδικασία για απόπειρα δολοφονίας και παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Αλεξέγεφ είναι ένα από τα ανώτερα στελέχη της GRU, της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, με μακρά πορεία στην υπηρεσία. Γεννήθηκε στην Ουκρανία, όταν ήταν ακόμη μέρος της Σοβιετικής Ένωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκστρατεία της Ρωσίας στη Συρία και, από τη θέση του, στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Θεωρείται μάλιστα το πρόσωπο που συντόνιζε τις σχέσεις μεταξύ του υπουργείου Άμυνας και της εταιρείας μισθοφόρων Wagner του Γεβγκένι Πρικόζιν. Το 2023, κατά την ανταρσία της Wagner, ήταν το πρόσωπο που μιλούσε μαζί της εκπροσωπώντας το Κρεμλίνο.

Για τις υπηρεσίες του τιμήθηκε με το μετάλλιο «Ήρωας της Ρωσίας» τον Ιούνιο του 2023.