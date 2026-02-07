MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ανέκτησε τις αισθήσεις του ο Ρώσος στρατηγός που δέχτηκε επίθεση στη Μόσχα

|
THESTIVAL TEAM

Σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο υποστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος τραυματίστηκε σε ένοπλη επίθεση στη Μόσχα.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS, έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να εκτιμούν με επιφύλαξη ότι ο κίνδυνος για τη ζωή του έχει πλέον παρέλθει.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το ρωσικό μέσο, η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μετά το χειρουργείο, ο Αλεξέγιεφ τέθηκε προληπτικά σε τεχνητό κώμα, ωστόσο στη συνέχεια συνήλθε και πλέον βρίσκεται σε πλήρη επικοινωνία.

Η απόπειρα δολοφονίας σημειώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου σε πολυκατοικία, στα βορειοδυτικά της ρωσικής πρωτεύουσας, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον του, πυροβολώντας τον επανειλημμένα.

Για την υπόθεση, η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει κινήσει ποινική διαδικασία για απόπειρα δολοφονίας και παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Αλεξέγεφ είναι ένα από τα ανώτερα στελέχη της GRU, της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, με μακρά πορεία στην υπηρεσία. Γεννήθηκε στην Ουκρανία, όταν ήταν ακόμη μέρος της Σοβιετικής Ένωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκστρατεία της Ρωσίας στη Συρία και, από τη θέση του, στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Θεωρείται μάλιστα το πρόσωπο που συντόνιζε τις σχέσεις μεταξύ του υπουργείου Άμυνας και της εταιρείας μισθοφόρων Wagner του Γεβγκένι Πρικόζιν. Το 2023, κατά την ανταρσία της Wagner, ήταν το πρόσωπο που μιλούσε μαζί της εκπροσωπώντας το Κρεμλίνο.

Για τις υπηρεσίες του τιμήθηκε με το μετάλλιο «Ήρωας της Ρωσίας» τον Ιούνιο του 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Υπόθεση εξαφάνισης Λόρας: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη διαδρομή της σε Ελλάδα και Γερμανία

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ο Τραμπ θέλει να δώσει το όνομά του στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον και σε σιδηροδρομικό σταθμό της Νέας Υόρκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Θάνος Πλεύρης για το ναυάγιο στη Χίο: “Το Λιμενικό δεν είναι επιτροπή υποδοχής, εχθρός μας είναι οι διακινητές”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Η παράσταση “Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας” με την Ελένη Κοκκίδου σήμερα και αύριο στο Θέατρο Κολοσσαίον

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με δεκάδες μολότοφ και δακρυγόνα πέριξ του ΑΠΘ – Δείτε βίντεο

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Λεωνίδας Μπαλάφας επιστρέφει από σήμερα στη σκηνή του Soul