Αναστέλλεται η εξέταση όλων των αιτήσεων Αφγανών να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ

Η αμερικανική υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε μέσω X χθες Τετάρτη το βράδυ (σ.σ. τοπική ώρα· στις 05:20 ώρα Ελλάδας) ότι σταμάτησε κάθε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν επ’ αόριστον, ενόψει επανεξέτασης «των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου».

Όπως τονίζει στη σχετική ενημέρωση, η απόφασή αυτή ελήφθη μετά την επίθεση εναντίον εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, που αποδίδεται σε Αφγανό,