MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αναστέλλεται η εξέταση όλων των αιτήσεων Αφγανών να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η αμερικανική υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε μέσω X χθες Τετάρτη το βράδυ (σ.σ. τοπική ώρα· στις 05:20 ώρα Ελλάδας) ότι σταμάτησε κάθε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν επ’ αόριστον, ενόψει επανεξέτασης «των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου».

Όπως τονίζει στη σχετική ενημέρωση, η απόφασή αυτή ελήφθη μετά την επίθεση εναντίον εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, που αποδίδεται σε Αφγανό,

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Πύρινη κόλαση σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ: Στους 13 οι νεκροί – Άγνωστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: “Σύμφωνο Επιβίωσης” με τον Αντώνη Κρόμπα και τον Λευτέρη Ελευθερίου και σήμερα στο Θέατρο Αριστοτέλειον

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Ρόδος: “Ήταν πολύ χαρούμενος για την άσκηση” λέει ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε από την έκρηξη στο πεδίο βολής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Σέρρες: Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες με τα τρακτέρ – Θα στήσουν μπλόκο στην Εγνατία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις: “Συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία Οκτωβρίου – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ