Αλβανία: Επεισόδια σε νέα αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα – 16 αστυνομικοί τραυματίες

Νέα αντικυβερνητική διαδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε συγκεντρωμένους και την αστυνομία, έγινε χθες Τρίτη το βράδυ στα Τίρανα, όπου εκσφενδονίστηκαν πέτρες και κοκτέιλ μολότοφ εναντίον των εδρών της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου της Αλβανίας, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Υποστηρικτές του κ. Μπερίσα είχαν ήδη συμμετάσχει σε κινητοποίηση στα τέλη του περασμένου μήνα, το Σάββατο 24η Ιανουαρίου. Και εκείνη είχε σημαδευτεί από συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς του και αστυνομικούς.

Με πλακάτ στα χέρια στα οποία διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «Αλβανία, μονοκομματική χώρα», ή παρατηρούσε φωτογραφίες του κ. Ράμα και της αντιπροέδρου της κυβέρνησής του, που κατηγορείται για διαφθορά, υποστηρικτές της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας.

Γρήγορα ξέσπασαν επεισόδια καθώς μερίδα των συγκεντρωμένων πέταξε κοκτέιλ μολότοφ, πέτρες και καπνογόνα στις έδρες της κυβέρνησης και της Βουλής, που φρουρούσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Ο κ. Μπερίσα κατήγγειλε χθες το βράδυ ότι βουλευτής της παράταξής του τραυματίστε και εισήχθη σε νοσοκομείο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλμπάνα Κότσιου κατηγόρησε τους διαδηλωτές που πυροδότησαν τα επεισόδια πως ανήκουν στο «οργανωμένο έγκλημα».

Η αλβανική πολιτική ζωή χαρακτηρίζεται επί δεκαετίες από εντάσεις, συγκρούσεις, ακόμη και μέσα στη Βουλή, και δηλητηριώδεις αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στα δυο κόμματα εξουσίας, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, για διαφθορά και σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο κ. Μπερίσα, 81 ετών, είχε κατηγορηθεί προσωπικά για παράνομες αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, κάτι που είχε διαψεύσει κατηγορηματικά.

Η κυβέρνηση του κ. Ράμα πλήττεται επίσης από σκάνδαλα. Την Παρασκευή, το Συνταγματικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την απομάκρυνση από το αξίωμα της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντας Μπαλούκου, στενής συνεργάτιδας του πρωθυπουργού Ράμα, εξαιτίας του φερόμενου ρόλου της σε υπόθεση διαφθοράς, που και σε αυτή την περίπτωση συνδέεται με αναθέσεις κρατικών συμβάσεων.

Ο Σαλί Μπερίσα ήδη κάλεσε σε νέα συγκέντρωση την 20ή Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

