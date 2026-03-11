Αιθιοπία: 30 νεκροί μετά από πλημμύρες στο νότιο τμήμα της χώρας

Τριάντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες και κατολισθήσεις στη νότια Αιθιοπία, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της ζώνης Γκάμο, που βρίσκεται σε μια αγροτική περιοχή με λόφους που θεωρείται ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η διοίκηση της ζώνης αυτής εξέφρασε «τη βαθιά λύπη της μετά την απώλεια 30 ανθρώπινων ζωών που προκλήθηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν διάφορες περιοχές στη ζώνη μας, κυρίως στα υψίπεδα, εξαιτίας των κατολισθήσεων και των πλημμυρών που προκλήθηκαν». Η υπηρεσία ενημέρωσης της Γκάμο εξέδωσε ανακοίνωση χθες βράδυ στο Facebook.

Εν μέσω της περιόδου βροχοπτώσεων, η ανατολική Αφρική βιώνει καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες τις τελευταίες ημέρες. Στη γειτονική Κένυα, τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις δυνάμεις της τάξης, ύστερα από καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν την Παρασκευή στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι και άλλες περιοχές.

Διάφορες επιστημονικές μελέτες επισημαίνουν την αύξηση της συχνότητας περιόδων ακραίας υγρασίας ή ξηρασίας στην ανατολική Αφρική τα τελευταία 20 χρόνια. Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και καιρό για το γεγονός ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι καταρρακτώδεις βροχές.

Η διοίκηση της Γκάμο προσφέρει αυτή τη στιγμή «την απαραίτητη παρακολούθηση και στήριξη για να βοηθήσει τους πληγέντες και να αποτραπούν άλλες ζημιές», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Γκάμο βρίσκεται στην Νότια περιφέρεια της Αιθιοπίας, μια περιοχή γνωστή για την παραγωγή φρούτων, κυρίως μπανάνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ