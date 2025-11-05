MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Άγριος καβγάς σε κατάστημα στις ΗΠΑ: Πελάτες άρχισαν τις μπουνιές για τη σειρά στην τουαλέτα – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ξεσπά ένας ιδιαίτερα βίαιος καβγάς μεταξύ πελατών σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας με είδη ψαρέματος στην πόλη Οντέσα των ΗΠΑ.

Στο βιντεοληπτικό υλικό, που έφερε στη δημοσιότητα η New York Post, βλέπουμε κάποιους από τους πελάτες να έχουν πιαστεί στα χέρια, χτυπώντας ο ένας τον άλλον με μπουνιές.

Μάλιστα, την ώρα που δύο από αυτούς ανταλλάσσουν γροθιές, ένας άλλος παριστάμενος προσπαθεί να τους ηρεμήσει χωρίς όμως να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε μια άλλη γωνιά του χώρου, φαίνονται άλλοι πελάτες να έχουν ξεκινήσει τον δικό τους… αγώνα πυγμαχίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο τσακωμός ξεκίνησε για τη σειρά στην τουαλέτα του καταστήματος. Αρχικά υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ομαδική κλωτσοπατινάδα. Μάλιστα, το περιστατικό προκάλεσε τόση ένταση που μια εμφανώς αναστατωμένη γυναίκα ακούγεται να ουρλιάζει στους εμπλεκόμενους ότι συμπεριφέρονται σαν «ηλίθιοι».

«Μεγάλοι άντρες που συμπεριφέρονται σαν ηλίθιοι!» τους φωνάζει καθώς προσπαθούσαν να τους χωρίσουν. «Και αναρωτιέστε γιατί τα σχολεία μας καταρρέουν! Είναι δικό τους λάθος! Κοιτάξτε το παράδειγμα που δίνετε!», συνέχισε η ίδια γυναίκα.

Δείτε το βίντεο

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

