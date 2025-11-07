MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Άγρια δολοφονία Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων – Είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ρομάν Νόβακ  από την Αγία Πετρούπολη – ιδρυτής μιας πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων- και η σύζυγός του Άννα, βρέθηκαν νεκροί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η οικογένειά τους ανέφερε την εξαφάνιση του ζευγαριού περίπου έναν μήνα πριν, όταν δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Όπως αναφέρει ο ρωσικός ιστότοπος Fontanka, το ζευγάρι δολοφονήθηκε σε μια νοικιασμένη βίλα στην περιοχή Χάτα, κοντά στα σύνορα με το Ομάν, όπου τους παρέσυραν με την πρόφαση συνάντησης με δυνητικούς επενδυτές. Το πιθανό κίνητρο της εγκληματικής πράξης φαίνεται να είναι η εκβίαση.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, όπως μεταδίδει το protothema.gr, ο Ρομάν Νοβάκ ήταν γνωστός για την δημιουργία της πλατφόρμας Fintopio, η οποία προσέφερε γρήγορες μεταφορές κρυπτονομισμάτων. Είχε προσελκύσει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις, προτού εξαφανιστεί με τα χρήματα, αφήνοντας χωρίς απολαβές τους εργαζομένούς του, ενώ, οι επενδυτές, μεταξύ των οποίων ήταν επιχειρηματίες από την Κίνα και τη Μέση Ανατολή, έχασαν τα χρήματά τους.

Για να προσελκύσει επενδυτές στο έργο του, ισχυριζόταν ότι είχε σχέσεις με Άραβες πρίγκιπες και τον ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, αν και ο Ντούροφ αρνήθηκε οποιαδήποτε γνωριμία. Το Νοέμβριο του 2020, ο Νοβάκ καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση για υπεξαίρεση 100.000 δολαρίων από τον συνέταιρό του.


Τους σκότωσαν και τους διαμέλισαν

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες φέρεται να επιδίωκαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων του Νόβακ, στο οποίο, όπως πίστευαν, φυλάσσονταν δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, το πορτοφόλι αποδείχθηκε άδειο. Μετά από αυτό, το ζευγάρι δολοφονήθηκε, τα σώματά τους τεμαχίστηκαν και τα μέλη τους τοποθετήθηκαν σε σακούλες. Οι σακούλες βρέθηκαν σε διάφορους κάδους κοντά σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Χάτα.

Η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών ανακοίνωσε ότι άνοιξε ποινική υπόθεση για τη δολοφονία δύο ατόμων. Σύμφωνα με τις Αρχές, το ζευγάρι κατευθύνθηκε στις 2 Οκτωβρίου προς συνάντηση με «άγνωστους επενδυτές» στην περιοχή Χάτα. Ο οδηγός τους άφησε κοντά σε μια λίμνη, από όπου και επιβιβάστηκαν σε άλλο όχημα και έφυγαν. Το ζευγάρι δεν επικοινώνησε ξανά. 

Σύμφωνα με το Fontanka, η αστυνομία έχει συλλάβει οκτώ άτομα για την υπόθεση, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία είναι από την Αγία Πετρούπολη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Αγρίνιο: Συνελήφθη η κόρη για τον μαχαιρωμένο ηλικιωμένο – Της ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Άνοκ Γιάι: Η Σουδανοαμερικανίδα ανακηρύχθηκε “Μοντέλο της Χρονιάς” πριν τα Fashion Awards 2025

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Νέα απευθείας πτήση Θεσσαλονίκη – Ντίσελντορφ ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 36 λεπτά πριν

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ανάρτηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη και τη συνεργασία για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Δολοφονία 20χρονου Μάριου στη Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της αιματηρής συμπλοκής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μαθήτρια υπέστη αλλεργικό σοκ μετά από κατανάλωση φαρμάκου – Μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο