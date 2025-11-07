Άγρια δολοφονία Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων – Είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια

Ο Ρομάν Νόβακ από την Αγία Πετρούπολη – ιδρυτής μιας πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων- και η σύζυγός του Άννα, βρέθηκαν νεκροί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η οικογένειά τους ανέφερε την εξαφάνιση του ζευγαριού περίπου έναν μήνα πριν, όταν δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Όπως αναφέρει ο ρωσικός ιστότοπος Fontanka, το ζευγάρι δολοφονήθηκε σε μια νοικιασμένη βίλα στην περιοχή Χάτα, κοντά στα σύνορα με το Ομάν, όπου τους παρέσυραν με την πρόφαση συνάντησης με δυνητικούς επενδυτές. Το πιθανό κίνητρο της εγκληματικής πράξης φαίνεται να είναι η εκβίαση.



Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, όπως μεταδίδει το protothema.gr, ο Ρομάν Νοβάκ ήταν γνωστός για την δημιουργία της πλατφόρμας Fintopio, η οποία προσέφερε γρήγορες μεταφορές κρυπτονομισμάτων. Είχε προσελκύσει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις, προτού εξαφανιστεί με τα χρήματα, αφήνοντας χωρίς απολαβές τους εργαζομένούς του, ενώ, οι επενδυτές, μεταξύ των οποίων ήταν επιχειρηματίες από την Κίνα και τη Μέση Ανατολή, έχασαν τα χρήματά τους.



Για να προσελκύσει επενδυτές στο έργο του, ισχυριζόταν ότι είχε σχέσεις με Άραβες πρίγκιπες και τον ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, αν και ο Ντούροφ αρνήθηκε οποιαδήποτε γνωριμία. Το Νοέμβριο του 2020, ο Νοβάκ καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση για υπεξαίρεση 100.000 δολαρίων από τον συνέταιρό του.



Τους σκότωσαν και τους διαμέλισαν

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες φέρεται να επιδίωκαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων του Νόβακ, στο οποίο, όπως πίστευαν, φυλάσσονταν δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, το πορτοφόλι αποδείχθηκε άδειο. Μετά από αυτό, το ζευγάρι δολοφονήθηκε, τα σώματά τους τεμαχίστηκαν και τα μέλη τους τοποθετήθηκαν σε σακούλες. Οι σακούλες βρέθηκαν σε διάφορους κάδους κοντά σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Χάτα.

Η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών ανακοίνωσε ότι άνοιξε ποινική υπόθεση για τη δολοφονία δύο ατόμων. Σύμφωνα με τις Αρχές, το ζευγάρι κατευθύνθηκε στις 2 Οκτωβρίου προς συνάντηση με «άγνωστους επενδυτές» στην περιοχή Χάτα. Ο οδηγός τους άφησε κοντά σε μια λίμνη, από όπου και επιβιβάστηκαν σε άλλο όχημα και έφυγαν. Το ζευγάρι δεν επικοινώνησε ξανά.

Σύμφωνα με το Fontanka, η αστυνομία έχει συλλάβει οκτώ άτομα για την υπόθεση, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία είναι από την Αγία Πετρούπολη.