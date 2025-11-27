MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αγοράζει 100 ραντάρ για την ανίχνευση drones η Ολλανδία

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως θα αποκτήσει 100 ραντάρ για την ανίχνευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, λίγες ημέρες αφότου θεάσεις drones προκάλεσαν συναγερμό στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν και στην αεροπορική βάση του Φόλκελ.

Πρόκειται για συστήματα προηγμένης τεχνολογίας, που παράγονται από την ολλανδική εταιρεία Robin Radar. «Τα 100 ραντάρ δεν θα παραδοθούν όλα ταυτόχρονα», διευκρινίζει το υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας. Τα πρώτα θα παραδοθούν αύριο Παρασκευή και τα υπόλοιπα θα παραδοθούν σταδιακά, μέχρι το τέλος του 2026.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν ανέστειλε για αρκετές ώρες τη λειτουργία του λόγω drones που θεάθηκαν στην περιοχή. Οι ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν χρήση οπλικών συστημάτων εναντίον drones που προσέγγισαν την αεροπορική βάση του Φόλκελ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από το Αϊντχόφεν.

Εισβολές drones αγνώστου προελεύσεως έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τους τελευταίους μήνες. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι απέδωσαν τα περιστατικά αυτά σε «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας, η οποία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Ρόδος: “Ήταν η δεύτερη ημέρα του ως ΕΠΟΠ” – Απαντήσεις για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ ζητά η οικογένειά του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Κασσελάκης για Τσίπρα: Ήθελε να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν μπροστινό για να έρθει αυτός ως κεντρώος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Αθήνα: Σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό – Εκτοξεύτηκε ο οδηγός σε απόσταση αρκετών μέτρων

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Η Κλέλια Ανδριολάτου φιγουράρει στην ελληνική λίστα “Forbes 30 under 30”: Είμαι αρκετά φιλόδοξη – Τι είπε για το Maestro

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και “ειδικός” στο real estate ο δικηγόρος – “εγκέφαλος” του κυκλώματος με τους πλαστούς πίνακες

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 14 ώρες πριν

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής