MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

3,79 εκατομμύρια ευρώ για διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα σε δημοπρασία του Sothebys

|
THESTIVAL TEAM

Μία διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, λάφυρο του πρωσικού στρατού στο Βατερλό, πωλήθηκε σε δημοπρασία στη Γενεύη έναντι 3,79 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Το αντίτιμο για αυτό το ιστορικό κόσμημα, τη διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού η εκτίμηση του οίκου Sotheby’s κυμαινόταν μεταξύ 130.000 και 220.000 ευρώ.

Η καρφίτσα ήταν ένα από τα προσωπικά αντικείμενα που ο Ναπολέων υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει κατά τη διαφυγή του από την πεδιάδα του Βατερλό, στο σημερινό Βέλγιο, μετά τη συντριβή των δυνάμεών του από βρετανικά και πρωσικά στρατεύματα το 1815.

Στην καρφίτσα, διαμέτρου περίπου 45 χιλιοστών, δεσπόζει ένα μεγάλο οβάλ διαμάντι 13,04 καρατίων που είναι πλαισιωμένο από σχεδόν 100 μικρότερα διαμάντια διαφόρων σχημάτων και μεγεθών.

Το κόσμημα κατασκευάστηκε για τον Ναπολέοντα γύρω στο 1810, «πιθανώς για να κοσμεί το καπέλο του σε ειδικές περιστάσεις», εξηγεί ο οίκος δημοπρασιών.

Τρεις ημέρες μετά τη μάχη του Βατερλό, η διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα προσφέρθηκε ως λάφυρο στον Bασιλιά Φρειδερίκο Γουλιέλμο Γ’ της Πρωσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

“Κλείδωσε” η πρεμιέρα Γκουντάρα – Κάκκαβα στο Open – Η ανακοίνωση του καναλιού

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

“Προσωρινός είναι ο Τραμπ”: Επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Γερμανία: Συνελήφθη ύποπτος για συμμετοχή στη Χαμάς – Σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Ναύπλιο: Ηλικιωμένος έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Μάνος Ιωάννου: Είμαι τρία χρόνια σε σχέση, αλλά δεν θέλω να κάνω οικογένεια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Δήμαρχος Σιντικής: Δεν υπήρξε καμία απόδραση μετανάστη από τη δομή στο Κλειδί – Σε άλλη δομή όσοι προκάλεσαν την ένταση