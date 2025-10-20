MENOY

Θεσσαλονίκη: Στις 26 Οκτωβρίου η 27η Γιορτή Κάστανου στο Λειβάδι Θέρμης λόγω κακοκαιρίας

THESTIVAL TEAM

Η συνεχόμενη βροχόπτωση και η πυκνή ομίχλη των τελευταίων ημερών ανάγκασαν το Συμβούλιο του Συλλόγου Λειβαδιωτών, την Κοινότητα Λειβαδίου και την ΚοινΣΕπ Λειβαδίου «Ανάπλασις» να αναβάλει τη χθεσινή 27η Γιορτή Κάστανου, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια και την άνεση των επισκεπτών.

Η αγαπημένη φθινοπωρινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τελικά την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στο Λειβάδι του Δήμου Θέρμης, διατηρώντας το πλούσιο πρόγραμμα και το γιορτινό της κλίμα.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν ψητά κάστανα, κρασί και τοπικά προϊόντα, να διασκεδάσουν με ζωντανή παραδοσιακή μουσική και χορούς, και να γνωρίσουν από κοντά τη φημισμένη φιλοξενία των κατοίκων του χωριού.

«Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί το φθινόπωρο, σε μια μέρα γεμάτη άρωμα κάστανου και παράδοση!», αναφέρει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτών Θεσσαλονίκης.

