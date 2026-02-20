Θεσσαλονίκη: Καθαρά Δευτέρα με τρία ξεχωριστά παραδοσιακά γλέντια στον δήμο Νεάπολης- Συκεών

Κορυφώνονται την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου οι εκδηλώσεις της Αποκριάς στον δήμο Νεάπολης-Συκεών με τρία παραδοσιακά σαρακοστιανά γλέντια από τις 11 το πρωί να έχουν οργανωθεί από την ΚΕΥΝΣ, που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραδοσιακά εδέσματα όπως φασολάδα, λαγάνα και κρασί, και φυσικά δωρεάν.

Στη Νεάπολη το ραντεβού δίνεται στο πάρκο των Ρουμανικών με το μουσικό σχήμα του Γιάννη Καρασάββα που θα δώσει το έναυσμα για χορό. Στις Συκιές το κάλεσμα είναι για τη Δενδροφυτεία (Άλσος Συκεών) όπου το μουσικό σχήμα «Χαλκινομάνια» θα ξεσηκώσει τους παριστάμενους, ενώ στην αυλή του Κλειστού Γυμναστηρίου Πεύκων το μουσικό σχήμα «Αντίκρυ» θα γλεντήσει όσους σπεύσουν να τιμήσουν την έναρξη της Σαρακοστής.

Κάλεσμα για συμμετοχή σε κάθε Δημοτική Ενότητα απευθύνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης σημειώνοντας ότι «μέσα από τη διασκέδαση, το τραγούδι και τη χαρά θα προσπαθήσουμε και φέτος να ξεχαστούμε έστω και για λίγο από τα καθημερινά προβλήματα και να συναντηθούμε όλοι μαζί σε μία γιορτινή ατμόσφαιρα, αντλώντας χαρά και αισιοδοξία».

Με μεγάλο κέφι και συμμετοχή, παρά το τσουχτερό κρύο, η Κοινωφελής Επιχείρηση Νεάπολης-Συκεών και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου αναβίωσαν την περασμένη Τρίτη το εθίμου του Φανού από την Εράτυρα Κοζάνης υπό τους ήχους και τους ρυθμούς του Φώτη Τσιότικα και των χάλκινων πνευστών του, καθώς και της χορευτικής ομάδας του Αγίου Παύλου Χορόσημο.

Ένας μεγάλος Φανός άναψε στη συμβολή της λεωφόρου Όχι με την οδό Ηπείρου και το γλέντι φούντωσε με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων καθώς και των συλλόγων: Πολιτιστικός Ορειβατικός Σύλλογος Εράτυρας, Σύλλογος Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης, Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης “Οι Φίλοι της Παράδοσης”, Χορευτικό ενηλίκων Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας & Χορευτικό Εργαστήρι Νέων Καταφυγής Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης

Με μεγάλη συμμετοχή από τους μικρούς μας φίλους και φίλες πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες και οι δωρεάν εορταστικές δράσεις, τα διαδραστικά παιχνίδια και τα δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά από 5 έως 12 ετών στις τρεις Δημοτικές Βιβλιοθήκες σε Νεάπολη, Συκιές και Πεύκα.

Στο πλαίσιο των δράσεων, την ερχόμενη Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν Μαρτάκια με το Σύλλογο «Ένα Παιδί κοιτάει τα άστρα» στις Συκιές, στη Νεάπολη και στα Πεύκα, στις 6.30 μ.μ., στις 5 μ.μ. και στις 5.30 μ.μ., αντίστοιχα.