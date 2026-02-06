MENOY

Θεσσαλονίκη: Η Ιουλία Καραπατάκη απόψε στο Block 33

|
THESTIVAL TEAM

Μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι με πολλές προσωπικές συναυλίες, μια μεγάλη περιοδεία δίπλα στον Σωκράτη Μάλαμα και μια σειρά live εμφανίσεων σε μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη, και στην Αθήνα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη.

Με ανανεωμένο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το ρεπερτόριο που αγαπάει αλλά και τα τραγούδια που έγραψαν για εκείνη ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Σταθερά δίπλα της και γύρω της μία μπάντα – φωτιά που συμβάλλει με την ενέργεια και το αστείρευτο κέφι στην ατμόσφαιρα των παραστάσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
BLOCK 33
26ης Οκτωβρίου 33, περιοχή Σφαγεία Θεσσαλονίκη
6, 7, 13 & 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Προσέλευση: 21:00
Έναρξη 22:00

Εισιτήρια καθήμενων: 20€
Εισιτήρια ορθίων: 15€
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ
KΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ – 2310 533533 (11:00 – 22:00) , 6949950530

TICKETS:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/i-ioulia-karapataki-sto-block-2

