Οι The Cure επιστρέφουν στις 15 Ιουλίου στην Ελλάδα – Η θρυλική gothic μπάντα σε ένα μοναδικό live

Οι “The Cure” η θρυλική gothic μπάντα, επιστρέφει στη χώρα μας για μια μεγάλη συναυλία στo πλαίσιo του Ejekt Festival 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας, το αγγλικό συγκρότημα που μετρά ζωή από το 1976, θα εμφανιστεί στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου 2026 στο Telekom Center Athens με την προπώληση των εισιτηρίων να ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή (31.10.2025) μέσω του more.com.

«Ένα συγκρότημα. Χίλιες αναμνήσεις. The Cure – EJEKT 2026» γράφει η διοργάωση στην ανάρτηση που έκανε το πρωί της Τετάρτης (29/10).

Οι σκοτεινοί «θρύλοι» των ’80s συνεχίζουν μέχρι σήμερα μια πορεία που τους κατατάσσει στο πάνθεον των μεγαλύτερων συγκροτημάτων όλων των εποχών.

Οι The Cure σχηματίστηκαν στο Κρώλεϊ στο Δυτικό Σάσσεξ το 1976. Το συγκρότημα βίωσε πολλές αλλαγές στα μέλη του, με μοναδικό σταθερό μέλος τον Ρόμπερτ Σμιθ (βασικός στιχουργός, τραγουδιστής, κιθαρίστας).

Ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 70 κυκλοφορώντας τον πρώτο δίσκο τους Three Imaginary Boys (1979) καθώς και διάφορα σινγκλς. Με αυτόν το δίσκο το συγκρότημα θεωρήθηκε μέλος του Ποστ-Πανκ και Νew Wave κινήματος που είχε εξαπλωθεί στην Αγγλία με την Πανκ Ροκ επανάσταση. Οι “The Cure”, στα πρώτα τους βήματα, δέχτηκαν πολλές κριτικές οι οποίες σύγκριναν την μουσική τους με εκείνη των Buzzcocks, Siouxsie and the Banshees, και Joy Division.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ο “σκοτεινός και βασανιστικός” ήχος της μουσικής τους καθιέρωσε το gothic rock είδος.

Μετά τη κυκλοφορία του Pornography (1982) το μέλλον του συγκροτήματος ήταν αβέβαιο και ο Ρόμπερτ Σμιθ ήταν πρόθυμος να αφήσει στο παρελθόν την μελαγχολικό, καταθλιπτικό αποτύπωμα που είχε αποκτήσει το συγκρότημα.

Με το σινγκλ “Let’s Go to Bed” (1982), o Σμιθ άρχισε να υιοθετεί μια ποπ αίσθηση μουσικής. Η δημοτικότητα τους αυξανόταν καθώς περνούσε η δεκαετία και πιο συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τραγούδια “Just Like Heaven”, “Lovesong” και το “Friday I’m In Love” εισήχθηκαν στο Billboard Hot 100 chart. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 οι The Cure ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα εναλλακτικής Ροκ συγκροτήματα του κόσμου.

Υπολογίζεται ότι είχαν πουλήσει 27 εκατ. άλμπουμ μέχρι το 2004 (13 στούντιο άλμπουμ και πάνω από 30 σινγκλς). Από το 2010 δουλεύουν στο 14ο άλμπουμ τους.

Οι The Cure έχουν εμφανιστεί στην Ελλάδα δύο φορές, μία φορά το 1985 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και μία φορά το 2005 στο Terra Vibe.