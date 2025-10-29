Η νέα έκθεση κρασιού Wine Explorers ταξιδεύει σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Η έκθεση κρασιού Wine Explorers έρχεται φέτος να αλλάξει τα δεδομένα στη γευσιγνωσία κρασιού. Με προορισμούς τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε μορφή walk around, self-pouring, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν 300+ δείγματα κρασιών.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκθέσεων είναι:

Θεσσαλονίκη: 7-8-9 Νοεμβρίου, Electra Palace

Αθήνα: 28-29-30 Νοεμβρίου, Bageion

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες εκθέσεις, το Wine Explorers δίνει έμφαση στην άνεση και την ποιότητα της εμπειρίας. Για τον λόγο αυτό, η έκθεση θα διαρκεί τρεις ημέρες σε κάθε πόλη, ενώ η κάθε ημέρα θα χωρίζεται σε δύο slots με περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων (300 εισιτήρια ανά slot), ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες γευσιγνωσίας, χωρίς πολυκοσμία και ζέστη.

Ειδική εφαρμογή με QR code για βαθμολόγηση και online αγορές

Έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό application στο οποίο ο επισκέπτης θα μπορεί να βαθμολογεί, να αποθηκεύει και να αγοράζει online από το MyCava τα κρασιά που ξεχώρισε. Για τους μη εξοικειωμένους με την τεχνολογία, οι ετικέτες θα διατίθενται προς άμεση πώληση στο ειδικά διαμορφωμένο pop up store MyCava σε ειδικές τιμές και έκπτωση έως και 20% αποκλειστικά για τους επισκέπτες της έκθεσης.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, τα εστιατόρια και τα wine bars των δύο πόλεων θα συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης, προσφέροντας κρασιά σε τιμές κάβας και ειδικά διαμορφωμένα μενού και πιάτα. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες χρειάζεται απλώς να κάνουν έγκαιρα την κράτησή τους στο χώρο που επιθυμούν.

Το Wine Explorers δεν εστιάζει στον αριθμό των επισκεπτών, αλλά στη ποιοτική προσέγγιση και στην ουσιαστική γνωριμία με τον κόσμο του κρασιού, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.

Κόστος εισιτηρίων ανά 4ωρο slot:

Early Bird: 12€ | Online προπώληση στη More.com: 15€ | Εκδοτήρια: 16€

Διοργάνωση: MyCava