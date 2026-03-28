MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Soul της Θεσσαλονίκης απόψε το βράδυ

|
THESTIVAL TEAM

Η Φωτεινή Βελεσιώτου, με τη χαρακτηριστική φωνή και την αμεσότητα που την έχουν κάνει τόσο αγαπητή στο κοινό, μας προσκαλεί στο Soul της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Μαρτίου, με μία μουσική παράσταση που υπόσχεται στιγμές γέλιου, συγκίνησης και απρόσμενου προβληματισμού. Μαζί με την μπάντα της, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα όπου τα τραγούδια, άλλοτε ευθύβολα, άλλοτε αυτοσαρκαστικά, άλλοτε βαθιά συγκινητικά, γίνονται η αφορμή για μικρές ιστορίες, ευχάριστες στιγμές, διάλογο με το κοινό και απρόβλεπτες εξομολογήσεις.

Για πρώτη φορά δίπλα της, η Κική Μαυρίδου, αγαπημένη συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτις, εισβάλλει στη σκηνή με το διεισδυτικό της χιούμορ και την ευαίσθητη ματιά της πάνω στα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας. Οι δύο γυναίκες δημιουργούν μια ζωντανή, ανατρεπτική εμπειρία, όπου μουσική και πρόζα μπλέκονται αβίαστα, οι ατάκες με τα τραγούδια, και οι στιγμές γέλιου με τη συγκίνηση.

Την ενέργεια αυτής της όμορφης παρέας ολοκληρώνει η ζωντανή ομάδα μουσικών, που συμμετέχει με μοναδικό τρόπο, κάνοντας κάθε στιγμή πλούσια, ζωντανή και απρόβλεπτη, καθώς γίνονται και οι ίδιοι μέρος της αφήγησης.

Μια παράσταση που είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, γεμάτη ρυθμό και αληθινά συναισθήματα. Μια παράσταση, γεννημένη από την αγάπη και τη στενή φιλία που συνδέει τις δύο γυναίκες, και από το αστείρευτο χιούμορ που τις χαρακτηρίζει κάθε φορά που ανταμώνουν.

Δημήτρης Μπασδάνης: κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Αγγελική Παρδάλη: σαντούρι, φωνή

Ανέστης Τσιαρτσιανίδης: βιολί, φωνητικά

Μάνος Ναζλής: κρουστά

Γιώργος Σπανός: φωτογραφία αφίσας

Οργάνωση παραγωγής: ImaginArt live

info:

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Φωτεινή Βελεσιώτου & Κική Μαυρίδου

Προσέλευση: 21.00
Έναρξη: 22.00
Soul SKG, 26ης Οκτωβρίου 104, Θεσσαλονίκη
Free parking // Στάση: Γήπεδο Θερμαϊκού 31, 40 & 40Α

Εισιτήρια: 15€ // 13€ Προπώληση
Προπώληση https://www.more.com/gr-el/tickets/music/foteini-belesiotou-kiki-mauridou/
Κρατήσεις: 6942 635296

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

