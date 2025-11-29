MENOY

Γατούλα περπάτησε ξανά ύστερα από φρικτό ατύχημα με τη βοήθεια μαθητών Μηχανικής – Δείτε βίντεο

Οι καρδιές έχουν «λιώσει» από ένα αξιαγάπητο βίντεο που μοιράστηκε στο TikTok η Σαμάνθα Νορθ, δείχνοντας τη συγκλονιστική στιγμή που ένα ανάπηρο γατάκι, με το όνομα Tibby, μπόρεσε να τρέξει ξανά.

Η Tibby βρέθηκε σε ένα ανεξάρτητο σχολείο στο Pineville του Κεντάκι νωρίτερα εφέτος αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο. Η Νορθ, δασκάλα λογοτεχνίας για μαθητές από την έκτη έως τη δωδέκατη τάξη, ανέφερε ότι η Tibby είχε σπασμένη λεκάνη και πλήρη παράλυση των πίσω ποδιών της, μιλώντας στο Newsweek.

Αμέσως εξετάστηκε από τον δάσκαλο Κτηνιατρικής, που άρχισε να φροντίζει και να σταθεροποιεί τη γάτα.

Η ανάρρωση της Tibby πήγαινε καλά, οπότε οι μαθητές της τάξης Μηχανικής κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα αναπηρικό αμαξίδιο για το γατάκι.

«Οι δάσκαλοι ψάχνουν πάντα για ζητήματα της κοινότητας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρακτικά εκπαιδευτικά έργα. Ο δάσκαλος Κτηνιατρικής ήρθε στον δάσκαλο Αεροδιαστημικής Μηχανικής και ρώτησε αν πιστεύει ότι η τάξη του θα μπορούσε να φτιάξει κάποια συσκευή για να βοηθήσει. Φυσικά, όλοι συμμετείχαν», προσέθεσε η Νορθ.

Οι μαθητές πέρασαν δύο εβδομάδες ερευνώντας, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας το νέο αναπηρικό καροτσάκι της Tibby. Κατασκεύασαν και δοκίμασαν τέσσερα πρωτότυπα πριν καταλήξουν στον τελικό σχεδιασμό.

Τώρα, η Tibby κινείται ξανά. Η Νορθ μοιράστηκε το τρυφερό στιγμιότυπο στο διαδίκτυο, και το βίντεο στο TikTok έγινε viral με πάνω από 3 εκατ. προβολές.

Στη λεζάντα, η δασκάλα έγραψε ότι η Tibby είναι «γεμάτη ζωή, και τώρα, έχει μία δεύτερη ευκαιρία».

Πηγή: newsbomb.gr

