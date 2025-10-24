MENOY

Culinary Symphonies: H τέχνη της γαστρονομίας συναντάει την τέχνη της μουσικής στο Hyatt Regency Thessaloniki

|
THESTIVAL TEAM

Μουσική και γαστρονομία ενώνονται στο εστιατόριο Ambrosia του ξενοδοχείου Hyatt Regency Thessaloniki μέσα από μια νέα σειρά θεματικών βραδιών, όπου η γεύση και η μουσική βρίσκονται σε μία πλήρη συμφωνία.

Η ομάδα του Executive Chef Δημήτρη Φατίση υπογράφει το μενού κάθε βραδιάς, συνδυάζοντας εποχικές πρώτες ύλες με έμπνευση και τεχνική, σε πλήρη αρμονία με το concept κάθε μουσικής εμπειρίας.

Symphony No.1 – The Halloween Edition

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 | Ambrosia Restaurant | 21:00

Η πρώτη «συμφωνία» ξεκινά με ρυθμό και ατμόσφαιρα Halloween.Ένα μενού γεμάτο δημιουργικότητα, υπογεγραμμένο από τον executive σεφ του ξενοδοχείου, Δημήτρη Φατίση και την ομάδα του Ambrosia, ενώνεται με τη μουσική του Θάνου Καλλίρη, δημιουργώντας μια εκρηκτική βραδιά

Τιμή: 60€ / άτομο (περιλαμβάνεται κρασί)

Τα Culinary Symphonies φέρνουν τη γαστρονομία πιο κοντά στη μουσική, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία αισθήσεων στο εστιατόριο Ambrosia του Hyatt Regency Thessaloniki

Ambrosia Restaurant | Hyatt Regency Thessaloniki
13th klm Thessaloniki-Perea, 570 01 Thessaloniki, Greece
Τηλέφωνο Κρατήσεων: 2310 401411

Email: hotel.hrthessaloniki@hyatt.com
https://www.hyatt.com/hyatt-regency/en-US/thess-hyatt-regency-thessaloniki

