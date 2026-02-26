MENOY

Υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ο Θεόδωρος Καράογλου

Φωτογραφία: Intime
Την απόφασή του να κατέβει υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 θα ανακοινώσει επισήμως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Θεόδωρος Καράογλου, στην πολιτική εκδήλωση που οργανώνει το Σάββατο 7 Μαρτίου, στις 18:00 το απόγευμα, στην αίθουσα του ξενοδοχείου Porto Palace.

Η απόφασή του είναι αδιαπραγμάτευτη, δήλωσε ο ίδιος, σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους, και το αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές θα το αποφασίσει μετά τη συνάντηση που θα έχει την προσεχή Δευτέρα 2 Μαρτίου με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ν.Δ, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Καράογλου είπε ότι έχει συνομιλήσει γι αυτή την απόφασή του και με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Επισήμανε ότι δεν διεκδικεί χρίσμα από τη Νέα Δημοκρατία, διότι, όπως τόνισε, “το χρίσμα το δίνει η κοινωνία και αυτό το χρίσμα διεκδικώ”. Ωστόσο τον ενδιαφέρει η στήριξη από δημοκρατικά κόμματα.

Παράλληλα σημείωσε ότι έχει προχωρήσει ήδη στις απαραίτητες κινήσεις για τη συγκρότηση ψηφοδελτίου, για το οποίο είπε ότι θα είναι διευρυμένο και θα περιλαμβάνει πρόσωπα και από άλλους πολιτικούς χώρους, αριστερά και δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

“Ο έρωτάς μου για την Αυτοδιοίκηση παραμένει ζωντανός και αποφάσισα να επιστρέψω σε αυτή”, εξήγησε ο κ. Καράογλου θυμίζοντας ότι έχει κάνει πρόεδρος της Κοινότητας Ζαγκλιβερίου και νομαρχιακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, συμπληρώνει 22 συνεχόμενα χρόνια βουλευτής και δύο φορές υπήρξε υπουργός Μακεδονίας και Θράκης.

“Την εμπειρία που έχω αποκτήσει θέλω να την αξιοποιήσω για να δοθούν λύσεις σε τοπικά προβλήματα γιατί αυτό είναι που με ενδιαφέρει περισσότερο”, τόνισε ο κ. Καράογλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

