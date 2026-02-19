Εξώδικη Διαμαρτυρία του Δήμου Θερμαϊκού προς Λιμεναρχείο και ΟΛΘ για το θέμα της αμμοληψίας

Σε κλιμάκωση των ενεργειών του για την αποτροπή της σχεδιαζόμενης αμμοληψίας στη θαλάσσια περιοχή «Φανάρι» Επανομής προχωρά ο Δήμος Θερμαϊκού.

Υλοποιώντας τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για εξάντληση κάθε θεσμικού, διοικητικού και νομικού μέσου, ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Τζέκος προέβη σε δύο κινήσεις νομικής κατοχύρωσης και ελέγχου της περιβαλλοντικής νομιμότητας του έργου.

Επίδοση Εξώδικης Καταγγελίας – Διαμαρτυρίας

Ο Δήμος Θερμαϊκού επέδωσε Εξώδικη Καταγγελία στρεφόμενος κατά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.). Το εξώδικο κοινοποιήθηκε επίσης στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Με τη νομική αυτή ενέργεια, ο Δήμος καταγγέλλει και ζητά την άμεση αναστολή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2221.4-1/1885/26/12.02.2026 Απόφασης του Λιμενάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σκαφών στην επίμαχη θαλάσσια περιοχή, προκειμένου να διενεργηθούν γεωφυσικές και βυθομετρικές έρευνες.

Ο Δήμος Θερμαϊκού τεκμηριώνει τη νομική του θέση στα εξής σημεία:

• Οι προπαρασκευαστικές αυτές έρευνες συνδέονται άρρηκτα με την επιδιωκόμενη απόληψη 4.000.000 κ.μ. αμμώδους υλικού, μια δραστηριότητα τεράστιας κλίμακας για την οποία δεν έχει εκπονηθεί η απαιτούμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

• Η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ-ΥΛ-2025) που εγκρίθηκε κρίνεται ως απολύτως ανεπαρκής, καθώς τροποποιεί ουσιωδώς τους αρχικούς περιβαλλοντικούς όρους (από 1,2 εκατ. κ.μ. σε 4 εκατ. κ.μ.), χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης αδειοδοτικής διαδικασίας.

• Η αρχική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του 1995 για την επέκταση του 6ου Προβλήτα ουδέποτε προέβλεπε ρητά αμμοληψία από τη συγκεκριμένη περιοχή Natura 2000. Προσφυγή στο Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών Περιβάλλοντος Παράλληλα, ο Δήμος Θερμαϊκού δρομολόγησε την αποστολή κατεπείγοντος αιτήματος ελέγχου της σχεδιαζόμενης αμμοληψίας προς το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών Περιβάλλοντος (Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ).

Με την ενέργεια αυτή, ο Δήμος αιτείται να επιληφθεί το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών Περιβάλλοντος για το ζήτημα της σχεδιαζόμενης αμμοληψίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα των προγραμματιζόμενων εργασιών με το ειδικό καθεστώς προστασίας της περιοχής «Ακρωτήριο Επανομής – Λιμνοθάλασσα Επανομής».

Στόχος είναι η διαπίστωση τυχόν διοικητικών παραβάσεων και η ακύρωση πράξεων που αντιβαίνουν στην εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Δήλωση Δημάρχου Θερμαϊκού, Θεόδωρου Τζέκου: «Περνάμε πλέον από το στάδιο της πολιτικής διαμαρτυρίας στο πεδίο των ουσιαστικών νομικών και διοικητικών ενεργειών. Με την εξώδικη διαμαρτυρία μας καθιστούμε σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις – Λιμεναρχείο και ΟΛΘ – ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα που βασίζονται σε έωλες, κατά την άποψή μας, αδειοδοτήσεις. Η επίκληση παρωχημένων μελετών για έργα τέτοιας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης δεν γίνεται αποδεκτή. Ο Δήμος Θερμαϊκού θωρακίζεται τεχνοκρατικά και νομικά για να προασπίσει το δημόσιο συμφέρον και το φυσικό κεφάλαιο του τόπου».