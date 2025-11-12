Ζντοβτς μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ: “Για αυτό έδωσα συγχαρητήρια στους παίκτες στα αποδυτήρια”

Ακόμη μια νίκη πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, που έκαμψε την αντίσταση της Άνβιλ και επικράτησε με 104-96 σε ένα παιχνίδι 200 πόντων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σλοβένος κόουτς στη Συνέντευξη τύπου:

«Δεν ξέρω ποιος περίμενε ένα εύκολο ματς. Ένιωθα πολύ αγχωμένος για σήμερα γιατί ήξερα τον αντίπαλο και πρόκειται για μια πολύ καλή και επιθετική ομάδα, φάνηκε και στο παιχνίδι. Είχαμε αρκετή ενέργεια. Προηγηθήκαμε με 18 πόντους, χαλάρωσε ο αντίπαλος, δεν είχε κάτι να χάσει και έβαζαν δύσκολα σουτ. Δεν ήταν καν κακή άμυνα, απλά τα έβαζαν. Έδωσα συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί δώσαμε πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, είχαμε δύσκολα ταξίδια και το σημαντικό είναι ότι είχαν την ενέργεια στα τελευταία λεπτά».

Για την άμυνα: «Υπάρχουν παιχνίδια που δέχεσαι 90 πόντους και παίζεις πολύ καλή άμυνα. Σήμερα, το τέμπο ήταν τέτοιο, παιζόταν γρήγορο μπάσκετ. Δεν χαλαρώσαμε στην άμυνα. Κάναμε 2-3 λάθη σε κάποια σκριν, αλλά ήμασταν εκεί, απλώς σκόραραν. Σε γενικές γραμμές η άμυνά μας δεν ήταν κακή».

Για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ νικάει ανεξαρτήτως συνθηκών του αγώνα: «Πάμε να νικήσουμε σε όλα τα ματς. Δεν είμαστε Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός για να νικάμε όλα τα παιχνίδια με 20 πόντους. Ακόμη και αν έχουμε ένα από τα χαμηλότερα μπάτζετ. Όντως, είναι μια μικρή έκπληξη ότι η ομάδα προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες. Έχουμε βρει χημεία. Η δουλειά του προπονητή δεν είναι εύκολη, γιατί μπορεί κάτι να στραβώσει (πχ ένας τραυματισμός). Δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα μέχρι τώρα και φτάσαμε σε ένα σημείο που μπορούμε να ξεκουραστούμε. Είμαστε μια ομάδα που δούλεψε πολύ για αυτό και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπετε».

Για να συμπληρώσει: «Οι οπαδοί μας βοήθησαν πολύ, ειδικά όταν το παιχνίδι ήταν στο τέλος. Είναι λογικό να συζητάμε για τον προπονητή ή τους παίκτες, αλλά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συνεργάτες μου».

Για το ξεκίνημα της σεζόν: «Έχω ξεκινήσει και με 13/13, αλλά δεν έχει σημασία. Συνήθως οι ομάδες μου ξεκινάνε καλά. Είναι όμως μια μεγάλη σεζόν. Ελπίζω να παραμείνουμε έτσι, χωρίς τραυματισμούς και να συνεχίζουμε να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα είναι όλο και πιο δύσκολο, θα μας υπολογίζει και ο αντίπαλος περισσότερο. Δημιουργήσαμε επίσης προσδοκίες που πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές, επομένως τα ματς που νικήσαμε στον πρώτο γύρο πρέπει να τα νικήσουμε και στον δεύτερο (μιλώντας για Προμηθέα-Άρη-ΑΕΚ). Σημασία έχει να τελειώσουμε δυνατά τη σεζόν».

Για το αν θα προτιμούσε να πάρει έβδομο ξένο ή να ανοίξει το ροτέισιον: «Όχι, είμαστε καλά, αγαπώ τους παίκτες μου και είμαι χαρούμενος με αυτή την ομάδα. Μερικές φορές το να ανοίγεις το ροτέισιον σου δίνει την ευκαιρία να ξεκουράσεις παίκτες, αλλά δεν μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις όλους σε όλα τα ματς. Δεν θέλω να κάνω δημόσιες σχέσεις, Εμπιστεύομαι όλους τους παίκτες μου».

Ο Μέλβιν με τη σειρά του τόνισε:

«Είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλή άμυνα και κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο η Άνβιλ προσπάθησε να επανέλθει, αλλά κάναμε αυτό που έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για το γεγονός ότι ξεκίνησε με 8/10 προσπάθειες, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν πήρε πολλά σουτ: «Συμβαίνει κάποιες φορές. Στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος προσπάθησε να με περιορίσει. Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε».