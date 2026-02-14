Ζντοβτς: Η ΑΕΚ μας ανάγκασε να βγάλουμε όλες μας τις αδυναμίες

Δεν ήταν χαρούμενος με την εμφάνιση του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ ο Γιούρι Ζντοβτς. Οι «Ασπρόμαυροι» έβγαλαν στο παρκέ όλες τις αδυναμίες τους και ηττήθηκαν εύκολα από την ΑΕΚ, όπως είπε ο Σλοβένος στη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά:

«Θέλω να απολογηθώ στους οπαδούς για την απόδοσή μας. Τέτοιες βραδιές συμβαίνουν στο μπάσκετ. Η ομάδα είχε πολύ κακή αγωνιστική παρουσία. Ήμασταν αργοί στην άμυνα, κάναμε πολλά λάθη, είχαμε πολλές ατομικές ενέργειες. Είμαστε μια νέα ομάδα, σήμερα δεν είχαμε εικόνα ομάδας, Πριν λίγο καιρό μας μίλησε ο Κεν Μπάρλοου, και μας είπε ότι στο μπάσκετ ή κερδίζεις ή μαθαίνεις. Ελπίζω σήμερα να μάθουμε».

Για το πότε πιστεύει ότι η ομάδα θα είναι στο 100% και τι θέλει να διορθώσει: «Πρέπει να σταματήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, είναι μια δικαιολογία. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει ένα σωστό αγωνιστικό πρόσωπο. Ένας παίκτης δεν μπορεί να νικήσει μια ομάδα. Ειχαμε κάποια παιχνίδια που ήταν καλά, κάθε ματς είναι μια νέα ιστορία. Σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα. Υπήρξαν ομοιότητες με το παιχνίδι με την Μπιλμπάο. Όταν ο αντίπαλος έχει ποιότητα σε τιμωρεί».

Για το αν υπάρχει άγχος: «Όντως και στο σημερινό παιχνίδι και στο προηγούμενο υπήρχε άγχος. Αρκετοί παίκτες, ειδικά οι νέοι, θέλουν να δείξουν πράγματα. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά οι νέοι παίκτες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, προσπαθούμε να τιμωρηθούμε και ο αντίπαλος το τιμώρησε».

Για το ότι ο ΠΑΟΚ σούταρε περισσότερα τρίποντα από δίποντα: «Μας εξέπληξαν με τις αλλαγές θέσεις κάποιων παικτών, είχαν μέγεθος. Προσπάθησαν με τον Μπράουν στη θέση «3» και μας δημιούργησαν πρόβλημα. Πήραμε βιαστικές αποφάσεις, σουτάραμε πολύ νωρίς, κάναμε λάθος πάσα».

Για τις αποφάσεις των παικτών που οργανώνουν: «Πολλά πράγματα εξαρτώνται από τον πλέι-μέικερ αλλά αποφασίσαμε στα τελευταία ματς στο πρωτάθλημα να πάμε με τον Ταϊρί και τον Κόνιαρη στη θέση «1» και δούλεψε. Ο Ταϊρί είναι σκόρερ, αλλά μπορεί να οργανώσει και το έδειξε. Έχουμε συζητήσει πολύ, έχει βελτιωθεί, σήμερα δεν είχε την καλύτερή του μέρα.

Για το αν είναι θέμα ψυχολογίας: «Περίμενα να συμβεί το αντίθετο. Είδα τους παίκτες να ενοχλούνται από το πως έχασαν από την Μπιλμπάο. Δεν συνέβη αυτό σήμερα».

Πηγή: metrosport.gr