ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Υπάρχει ζωή στον Άρη! Μεγάλο διπλό μέσα στον Πανιώνιο

THESTIVAL TEAM

Ο Άρης είναι εδώ! Με τρομερή εμφάνιση οι «κιτρινόμαυροι» σάρωσαν με 90-73 τον Πανιώνιο στο κλειστό της Γλυφάδας και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο Πρωτάθλημα.

Η νίκη του Άρη αναδεικνύει τη δυναμική του και την ικανότητά του να ανακάμπτει από δύσκολες καταστάσεις. Με αυτή την επιτυχία, οι «κίτρινοι» ελπίζουν να βρουν σταθερότητα και να συνεχίσουν με θετικά αποτελέσματα στο υπόλοιπο της σεζόν.

Από την άλλη πλευρά, ο Πανιώνιος παρέμεινε χωρίς νίκη, υποχωρώντας στο 0-4 και με τη λήξη του αγώνα οι οπαδοί της ομάδας ξέσπασαν σε έντονες αποδοκιμασίες για την αποκαρδιωτική εμφάνιση.

Ο Άρης, με τον Διονύση Αγγέλου στον πάγκο είχε σε εξαιρετική κατάσταση τους Μήτρου-Λονγκ (14 πόντοι) και Μπράις Τζόουνς (15 πόντοι, πέντε ριμπάουντ, πέντε ασίστ). Άξιος συμπαραστάτης του ο Ρόνι Χάρελ, ο οποίος σημείωσε επτά πόντους, ενώ μάζεψε και οκτώ ριμπάουντ.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν ο Σταρκς με 17 πόντους και 6 ασίστ και ο Τσαλμπούρης, ο οποίος πρόσθεσε με τη σειρά του 16 πόντους.

Την επόμενη αγωνιστική ο Πανιώνιος δοκιμάζεται στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό, ενώ ο Άρης Betsson υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 34-38, 54-63, 90-73

Πανιώνιος (Χουγκάζ): Γουότσον 8 (3 ριμπάουντ), Σταρκς 17 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λούντζης 14 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λιούις 2 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κρούζερ (6 ριμπάουντ), Πάπας 2, Τσαλμπούρης 16 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Γουόλ 6, Οικονομόπουλος, Γκίκας 5 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ.

Άρης (Αγγέλου): Τζόουνς 15 (4/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Φορμπς 13 (3/5 τρίποντα), Πουλιανίτης, Ίνοκ 10 (5.8 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Κουλμπόκα 11 (2/6 τρίποντα), Μήτρου-Λονγκ 14 (2/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φόρεστερ 3, Γκιουζέλης 7 (1), Μποχωρίδης 10 (2), Καζαμίας, Χάρελ 8 (1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ).

Πηγή: metrosport.gr

