Youth League: Βήμα πρόκρισης ο ΠΑΟΚ

Σε παιχνίδι που, λόγω καιρικών συνθηκών πέρασε από 40 κύματα μέχρι να διεξαχθεί, η ομάδα Νέων του ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 αντίστοιχης της Ακουρέιρι στην Ισλανδία, στο πρώτο ματς ανάμεσα στις δυο ομάδες για τον Β’ Προκριματικό Γύρο του Domestic Champions Path.

Το γκολ του Κωνσταντίνου Τουρσουνίδη (7’) και το αυτογκόλ του Χάλντορ Γκούντμπιαρτσον (52’) ουσιαστικά στέλνουν από σήμερα στον επόμενο γύρο την ομάδα του Βασίλη Μήττα. Η οποία, όμως, έχασε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο τέλος τον Δημήτρη Μπαταούλα ενόψει της ρεβάνς.

Οι «ασπρόμαυροι» άνοιξαν νωρίς το σκορ στο «Μπόγκαν», την κλειστή έδρα της ισλανδικής ομάδας, με τον Τουρσουνίδη – ανιψιό του πρώην άσου του ΠΑΟΚ, Γιώργου. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν ανώτεροι καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, χάνοντας σωρεία ευκαιριών, με τον Γιόχαν Ινγκόλφσον να… κατεβάζει ρολά.

Το 0-2 έγινε στο 52’, όταν από κόρνερ του Κωνσταντίνου Πολυκράτη, στην προσπάθειά του να απομακρύνει ο Γκούντμπιαρτσον, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας ρεβάνς είναι προγραμματισμένος για τις 5 Νοεμβρίου. Σε περίπτωση πρόκρισης, ο ΠΑΟΚ Κ19 θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Λέγκια και τη Φιορεντίνα, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου.

Διαιτητής: Γκράνιτ Μακεντόντσι (Σουηδία)

Κίτρινες: Μπαταούλας

Κόκκινες: Μπαταούλας (89’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΚΟΥΡΕΪΡΙ (Εγκίλ Ντάντι Ανγκάντισον): Ινγκόλφσον, Θόρδαρσον (80’ Μπίργκισον), Γκούντμπιαρτσον (60’ Κέτιλσον), Πέτουρσον (74’ Σίγκουρτσουρ Γιόχανσον), Έλερτσον, Βίκτορ Σέιβαρσον, Φινμπόγκασον (81’ Ίβαν Γιόχανσον), Ρόμπερτσον, Βάλντιμαρ Σέιβαρσον, Γκρέταρσον (60’ Χιάρταρσον), Μέιρα.

ΠΑΟΚ (Βασίλειος Μήττας): Μπελερής, Τσιότας, Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κοσίδης, Σνάουτσνερ, Αρετής, Γκιόκα, Μύθου (78’ Γραββάνης), Τουρσουνίδης (90’ Αβραμπός), Μπαλντέ (84’ Παπαδόπουλος).