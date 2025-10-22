Youth League: Ορίστηκε νέα ώρα και νέο γήπεδο για το Ακουρέιρι-ΠΑΟΚ λόγω χιονόπτωσης

Η Κ19 του ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Ισλανδία για να αντιμετωπίσει την Ακουρέιρι (22/10), στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του domestic path του UEFA Youth League, αλλά οι καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τους διοργανωτές να ορίσουν νέα ώρα και νέο γήπεδο για την αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Η έντονη χιονόπτωση άλλαξε τα δεδομένα για τον αγώνα του “Δικεφάλου” και μετά από συζητήσεις αποφασίστηκε να οριστεί νέα ώρα και νέο γήπεδο.

Συγκεκριμένα, ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Ακουρέιρι θα διεξαχθεί στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) και από ανοιχτό γήπεδο θα μεταφερθεί σε κλειστό, στο «Μπόγκανουμ».