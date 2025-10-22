MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Youth League: Ορίστηκε νέα ώρα και νέο γήπεδο για το Ακουρέιρι-ΠΑΟΚ λόγω χιονόπτωσης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Κ19 του ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Ισλανδία για να αντιμετωπίσει την Ακουρέιρι (22/10), στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του domestic path του UEFA Youth League, αλλά οι καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τους διοργανωτές να ορίσουν νέα ώρα και νέο γήπεδο για την αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Η έντονη χιονόπτωση άλλαξε τα δεδομένα για τον αγώνα του “Δικεφάλου” και μετά από συζητήσεις αποφασίστηκε να οριστεί νέα ώρα και νέο γήπεδο.

Συγκεκριμένα, ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Ακουρέιρι θα διεξαχθεί στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) και από ανοιχτό γήπεδο θα μεταφερθεί σε κλειστό, στο «Μπόγκανουμ».

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 108 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Εξαφανίστηκε 47χρονος στην Κυψέλη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έπιασαν 31χρονο στα ΚΤΕΛ Μακεδονία με 100 πακέτα λαθραία τσιγάρα

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Θοδωρής Αθερίδης για Σαββόπουλο: “Χθες γύρισα στο σπίτι και με πιάσανε τα κλάματα, πήρα ηρεμιστικό για να κοιμηθώ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού στον Πολύγυρο – Θύματα 70χρονη και 75χρονος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Αλλάζει χέρια η ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Μια ανάσα από το deal με Μυστακίδη μετά τον νομικό και οικονομικό έλεγχο