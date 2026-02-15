Xατσίδης: Είναι φοβερό να σκοράρεις στην Τούμπα – Δεν ήξερα πώς να πανηγυρίσω

Αξέχαστη θα μείνει η 11η Φεβρουαρίου στον Δημήτρη Χατσίδη, ο οποίος σκόραρε και έδωσε ασίστ σε μία μεγάλη πρόκριση του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού, ενώ σχολίασε και το επερχόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο 19χρονος εξτρέμ σκόραρε σε μία γεμάτη Τούμπα, ένα όνειρο για κάθε νεαρό ποδοσφαιριστή, ενώ όπως δήλωσε, δεν ήξερε πως να πανηγυρίσει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη NOVA:

Για το αν ξεκουράστηκε: «Είχαμε τρεις μέρες μετά τον αγώνα να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες και να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ».

Για το πως αισθάνθηκε τον επαναληπτικό με τον Παναθηναϊκό και την απρόοπτη είσοδο του στο παιχνίδι: «Μου είπαν να μπω. Ήταν γρήγορα εκείνα τα πέντε λεπτά που τραυματίστηκε ο Πέλκας. Μου λένε σήκω να ετοιμαστείς, μπαίνεις. Το μυαλό μου ήταν εκεί, ήμουν σε εγρήγορση και έτοιμος να παίξω».

Για το αν αισθανόταν ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι το παιχνίδι: «Όχι. Οι φίλοι μου πάντα μου λένε καλή επιτυχία, αλλά εγώ όχι δε το σκεφτόμουν».

Για το γκολ και ασίστ με τον Παναθηναϊκό: «Είχα μεγάλη χαρά με το γκολ, δεν ήξερα πως να το πανηγυρίσω. Έτρεξαν τα παιδιά πάνω μου, το χάρηκαν κι αυτοί. Έκανα την ασίστ, δεν ήταν κάτι, μια πάσα που ήταν ο Γιακουμάκης στο σωστό σημείο και την έβαλε μέσα. Το να βάζεις γκολ στην Τούμπα είναι φοβερό. Δεν περίμενα να έρθει σε αυτό το παιχνίδι, αλλά αφού ήρθε ήταν φανταστικό».

Για το αν η πρόκριση τόνωσε ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθηση: «Ναι. Ήταν μια νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, μια καλή ομάδα, μια νίκη σε ακόμη ένα ντέρμπι. Είμαστε μέσα και στις τρεις διοργανώσεις και πάμε τώρα για το πρωτάθλημα».

Για το τι κάνει τη διαφορά στον ΠΑΟΚ: «Πιστεύω ότι είναι το κλίμα στην ομάδα. Βοηθάει πάρα πολύ. Όλοι είμαστε πολύ αγαπημένοι, μονιασμένοι και αυτό βγαίνει στο γήπεδο».

Για το ντέρμπι με την ΑΕΚ: «Μπράβο στην ομάδα της ΑΕΚ που είναι ακόμη στην πρώτη θέση. Στον κόσμο θέλω να πω να είναι έτοιμος για μια νίκη του ΠΑΟΚ»