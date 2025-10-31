Volley League: Ήττα σοκ για τον ΠΑΟΚ στην Κηφισιά

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε αναπάντεχη ήττα από την Κηφισιά με 1-3 (20-25, 25-21, 25-20, 25-20) σετ σε ένα παιχνίδι όπου οι «ασπρόμαυροι» ξεκίνησαν δυνατά, αλλά στη συνέχεια κατέρρευσαν.

Ο Δικέφαλος προηγήθηκε με 0-1 αλλά η Κηφισιά έβγαλε αντίδραση και με εξαιρετική λειτουργία σε μπλοκ (11 στο σύνολο) και επίθεση πανηγύρισε σπουδαία νίκη μέσα στην έδρα της. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ μετά το πρώτο σετ παρουσίασε σοβαρά προβλήματα τόσο στην υποδοχή όσο και στην ανάπτυξη, ενώ υστέρησε και στο μπλοκ, στοιχείο που θεωρητικά αποτελεί ένα από τα δυνατά του σημεία.

Ουσιαστικά, μετά την εύκολη επικράτηση στο πρώτο σετ, οι παίκτες του Γιόσκο Μιλενκόσκι φάνηκαν να πιστεύουν ότι θα έχουν ένα άνετο βράδυ κάτι που τελικά πλήρωσαν ακριβά.

Η Κηφισιά, από την πλευρά της, πραγματοποίησε ψυχωμένη εμφάνιση, με τον Στάνκοφ να μοιράζει υποδειγματικά το παιχνίδι, τους Ρανγκέλ και Μπόρις να κυριαρχούν στο φιλέ και τους Μπάνοφ και Κολτσάκη να «πυροβολούν» από τα άκρα, φτάνοντας σε μια σπουδαία νίκη.

Με αποφασιστικότητα μπήκε στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του απέναντι στην Κηφισιά. Η πίεση από τη γραμμή του σερβίς και οι πιο σταθερές επιλογές στην επίθεση έδωσαν προβάδισμα στους «ασπρόμαυρους» με 16-19.

Ένα μπλοκ του Ρανγκέλ πάνω στον Ερνάντεζ (οι δυο τους υπήρξαν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό) μείωσε προσωρινά σε 18-20, όμως ο Τόρες με άσσο έκανε το 18-22 και λίγο αργότερα με δική του επίθεση ανέβασε τη διαφορά στο 20-23.

Ο Κάρτεφ «χτύπησε» για το 20-24 και ο Ερνάντεζ, επίσης με άσσο, «κλείδωσε» το σετ για τον ΠΑΟΚ με 20-25.

Στο δεύτερο σετ, ο Δικέφαλος μπήκε με την ίδια όρεξη και με νέο άσσο προηγήθηκε 1-2, όμως η Κηφισιά αντέδρασε και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με τον Σπυριούνη (7-5).

Οι Θεσσαλονικείς απάντησαν άμεσα με ένα μικρό σερί 0-3 και ανέτρεψαν το σκορ (7-8). Από εκείνο το σημείο, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το 15-15. Η Κηφισιά βρήκε ρυθμό και με επίθεση του Μπανόφ και μπλοκ του Ρανγκέλ πάνω στον Κόλεφ, ξέφυγε με 17-15. Ο Γιόσκο Μιλενκόσκι κάλεσε τάιμ άουτ, βλέποντας τους παίκτες του να κάνουν εύκολα λάθη.

Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, ειδικά στο μπλοκ (τέσσερα σερί), και πήραν «αέρα» με 19-16. Με την πίεση να μεταφέρεται πλέον στον ΠΑΟΚ, οι Θεσσαλονικείς δεν απέφυγαν τα λάθη, δίνοντας την ευκαιρία στην Κηφισιά να ξεφύγει με 23-18.

Ο Μιλενκόσκι προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα, περνώντας στον αγώνα τον Μούχλια αντί του Τόρες, όμως ο Κοτσάκης «υπέγραψε» το 25-21 και την ισοφάριση για τους γηπεδούχους. Μετά την ισοφάριση, το παιχνίδι πήρε φωτιά, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο μέχρι το 11-11.

Το… καθάρισε με «όπλο» το μπλοκ

Η Κηφισιά, έχοντας πλέον ανεβασμένη ψυχολογία και με όπλο το εξαιρετικό της μπλοκ ( 8 κερδισμένα έναντι μόλις ενός του ΠΑΟΚ) πήρε προβάδισμα και άνοιξε τη διαφορά στο +4 για 19-15. Ο Ερνάντεζ με δυνατή επίθεση μείωσε σε 19-16, ενώ ο Κοκκινάκης με άσσο έδωσε ξανά ελπίδα στον Δικέφαλο, φέρνοντας το σκορ στο 19-17. Ωστόσο, ένα τελείωμα του Μπάνοφ και ένα λάθος στην υποδοχή από τον Τόρες επέτρεψαν στους γηπεδούχους να ξεφύγουν εκ νέου με 22-18.

Οι παίκτες του Γιόσκο Μιλενκόσκι δεν κατάφεραν να βρουν απαντήσεις απέναντι στο ξέσπασμα της Κηφισιάς, η οποία με τον Μπάνοφ να συνεχίζει τις «ζημιές» στην επίθεση, έκλεισε το σετ με 25-20 και πήρε προβάδισμα 2-1 στα σετ. Η απώλεια του σετ φάνηκε να εξοργίζει τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος στην ανάπαυλα προσπάθησε με έντονο ύφος να «ξυπνήσει» τους παίκτες του.

Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα στο τέταρτο σετ δεν άλλαξε. Η Κηφισιά συνέχισε με το ίδιο πάθος και με καλή ανάπτυξη και λύσεις στην επίθεση προηγήθηκε με 17-14. Ο Δικέφαλος προσπάθησε να αντιδράσει και με άσσο του Κοκκινάκη μείωσε σε 17-16, όμως η ομάδα του Μιλενκόσκι έδειχνε να έχει χάσει τη συγκέντρωσή της. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του ΠΑΟΚ και ξέφυγαν εκ νέου με 22-18.

Από εκεί και πέρα, η Κηφισιά δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Με τον Μπάνοφ να υπογράφει για ακόμη μία φορά το φινάλε, ήρθε το 25-20 και η μεγάλη νίκη με 3-1 σετ, που πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους παίκτες του Νίκου Ζαλμά.

