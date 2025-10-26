Βαθμολoγία Super League: Μόνος πρώτος ο ΠΑΟΚ
Το 3-0 επί του Βόλου διατήρησε τον ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση. Μόνος δεύτερος πλέον ο Ολυμπιακός που βρίσκεται ένα πόντο μακριά από την κορυφή, ενώ η δεύτερη κολλητή ήττα σε ντέρμπι για την Ένωση την άφησε αρκετά πίσω.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 0-2
ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3
Κυριακή 26 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Άρης 1-1
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-0
ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0
Η βαθμολογία
1. ΠΑΟΚ 20 (14-5)
2. Ολυμπιακός 19 (18-5)
3. ΑΕΚ 16 (9-7)
4. Άρης 12 (8-9)
5. Λεβαδειακός 12 (19-10)
6.Παναθηναϊκός 12 (10-7)
7. Βόλος 12 (11-13)
8. Ατρόμητος 9 (10-9)
9. Κηφισιά 9 (14-14)
10. Παναιτωλικός 8 (9-15)
11. ΑΕΛ Novibet 7 (9-13)
12. ΟΦΗ 6 (9-16)
13. Πανσερραϊκός 5 (5-15)
14. Αστέρας AKTOR 3 (9-16)
* Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
Το πρόγραμμα της επόμενης (9ης) αγωνιστικής
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Βόλος – Παναθηναϊκός (18:00)
Ατρόμητος – Κηφισιά (19:30)
Ολυμπιακός – Άρης (20:00)
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός (17:30)
Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (19:30)
ΑΕΚ – Παναιτωλικός (21:00)
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (17:00)