ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολoγία Super League: Μόνος πρώτος ο ΠΑΟΚ

|
THESTIVAL TEAM

Το 3-0 επί του Βόλου διατήρησε τον ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση. Μόνος δεύτερος πλέον ο Ολυμπιακός που βρίσκεται ένα πόντο μακριά από την κορυφή, ενώ η δεύτερη κολλητή ήττα σε ντέρμπι για την Ένωση την άφησε αρκετά πίσω.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 0-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Άρης 1-1

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 20 (14-5)

2. Ολυμπιακός 19 (18-5)

3. ΑΕΚ 16 (9-7)

4. Άρης 12 (8-9)

5. Λεβαδειακός 12 (19-10)

6.Παναθηναϊκός 12 (10-7)

7. Βόλος 12 (11-13)

8. Ατρόμητος 9 (10-9)

9. Κηφισιά 9 (14-14)

10. Παναιτωλικός 8 (9-15)

11. ΑΕΛ Novibet 7 (9-13)

12. ΟΦΗ 6 (9-16)

13. Πανσερραϊκός 5 (5-15)

14. Αστέρας AKTOR 3 (9-16)

* Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Το πρόγραμμα της επόμενης (9ης) αγωνιστικής

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Βόλος – Παναθηναϊκός (18:00)

Ατρόμητος – Κηφισιά (19:30)

Ολυμπιακός – Άρης (20:00)

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός (17:30)

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (19:30)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός (21:00)

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (17:00)

