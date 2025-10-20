VAR στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Διασφάλιση δικαιοσύνης ή εστία αντιπαράθεσης;

Η χρήση του VAR έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που παρακολουθούμε και αναλύουμε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Οι αποφάσεις των διαιτητών πλέον επανεξετάζονται με τη βοήθεια βίντεο, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη ροή των παιχνιδιών. Αυτό έχει αντίκτυπο και στην εμπειρία των φιλάθλων που παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά μέσω του στοιχημα λαιβ. Οι χρήστες μπορούν πλέον να προσαρμόζουν τις επιλογές τους σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις πιθανές αλλαγές στην έκβαση του αγώνα.

Οι προσδοκίες και η πραγματικότητα

Όταν η ΕΠΟ ανακοίνωσε την καθιέρωση του VAR το 2019, πολλοί πίστεψαν ότι επρόκειτο για ένα κρίσιμο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η λογική ήταν απλή και αισιόδοξη: λιγότερα διαιτητικά λάθη, περισσότερη διαφάνεια, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των φιλάθλων.

Όμως η πραγματικότητα δεν άργησε να διαψεύσει τις προσδοκίες.

Παρά τις καλές προθέσεις, το VAR δεν κατάφερε να μειώσει την καχυποψία γύρω από τις αποφάσεις των διαιτητών.

Οι αντιδράσεις για αμφιλεγόμενες φάσεις συνεχίστηκαν, με αρκετές περιπτώσεις να προκαλούν εντάσεις αντί να τις αποφορτίζουν.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήρθε πολύ νωρίς:

Στο ματς Ολυμπιακός – Βόλος, το 2019, ακυρώθηκε γκολ του Ολυμπιακού ως οφσάιντ — απόφαση που πολλοί χαρακτήρισαν λανθασμένη.

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης αντέδρασε δημόσια με σκληρούς χαρακτηρισμούς, κάνοντας λόγο για «διαβρωμένο σύστημα» και χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «βρωμιά» για παράγοντες του χώρου.

Το περιστατικό έδειξε καθαρά πως:

Το VAR όχι μόνο δεν έσβησε τα πάθη του ελληνικού ποδοσφαίρου,

αλλά ενίσχυσε την καχυποψία, αφού πλέον τα λάθη θεωρούνται «με τεχνολογική επιβεβαίωση».

Ακόμη και η εμπλοκή διεθνών προσώπων δεν άλλαξε την κατάσταση.

Στον τελικό Κυπέλλου του 2024, η Γαλλίδα διαιτητής Στεφανί Φραπάρ δέχθηκε σφοδρές πιέσεις.

Μετά από τρεις αποβολές και έντονη αναταραχή, αναγκάστηκε να αποχωρήσει με αστυνομική συνοδεία.

Η παρουσία της υποτίθεται πως θα εξασφάλιζε ουδετερότητα και αξιοπιστία — αντίθετα, αποδείχθηκε ότι το ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον μπορεί να εξαφανίσει ακόμα και έμπειρους, διεθνώς καταξιωμένους διαιτητές.

Τα στατιστικά της περιόδου 2024-2025

Με το τέλος της κανονικής περιόδου της Super League 2024-2025, δημοσιοποιήθηκε από τον επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ανάλυση 99 φάσεων που εξετάστηκαν μέσω VAR. Από αυτές, το 34,4% χαρακτηρίστηκαν ως λανθασμένες αποφάσεις. Ένα στατιστικό που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Το VAR σχεδιάστηκε για να περιορίζει τα σοβαρά διαιτητικά σφάλματα, αλλά στην πράξη, σχεδόν μία στις τρεις παρεμβάσεις του είτε δεν γίνεται έγκαιρα είτε οδηγεί σε λανθασμένο αποτέλεσμα.

Πιο αναλυτικά, οι πιο συχνές αστοχίες εντοπίζονται σε φάσεις πέναλτι – είτε αυτές που δόθηκαν χωρίς λόγο, είτε εκείνες που δεν απονεμήθηκαν ενώ έπρεπε. Το ποσοστό τους αγγίζει το 38,2%. Στη δεύτερη θέση έρχονται οι κόκκινες κάρτες, με 32,4% των λαθών να σχετίζονται με αποβολές παικτών. Τα νούμερα αυτά καταδεικνύουν πως, πέρα από την τεχνολογία, υπάρχει πρόβλημα και στην ερμηνεία των κανονισμών από τους ίδιους τους διαιτητές.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 76,4% των συνολικών σφαλμάτων προκύπτει από συνδυασμένα λάθη διαιτητών και VAR. Δηλαδή, ακόμη και όταν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο και δυνατότητα επανεξέτασης, η σωστή κρίση δεν επιτυγχάνεται. Η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται και επάρκεια στην εφαρμογή της. Παράλληλα, η αδιαφάνεια στην επιλογή των φάσεων που παρουσιάζονται δημόσια, περιορίζει την αξία των αναλύσεων και ενισχύει τη δυσπιστία του κοινού. Για να ενισχυθεί η αξιοπιστία του θεσμού, απαιτείται επένδυση όχι μόνο σε τεχνικά μέσα αλλά και σε διαφανείς διαδικασίες και συνεχή επιμόρφωση των εμπλεκομένων.

Το VAR ως εργαλείο αντιπαράθεσης

Η τεχνολογία VAR δεν έχει καταφέρει να αποτινάξει την κουλτούρα δυσπιστίας που υπάρχει στον ελληνικό ποδοσφαιρικό μικρόκοσμο. Αντιθέτως, έχει προσφέρει νέα ερείσματα για απόψεις περί εύνοιας, παρασκηνίου και “μαγειρεμένων” αποτελεσμάτων. Οπαδοί, δημοσιογράφοι και παράγοντες χρησιμοποιούν το VAR κατά το δοκούν, ώστε να δικαιολογήσουν αποτυχίες ή να στηρίξουν συνωμοσιολογικές θεωρίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ντέρμπι Παναθηναϊκού – ΠΑΟΚ το 2024, όπου η χρήση VAR σε δύο κρίσιμες φάσεις προκάλεσε διπλή ανάγνωση: για κάποιους ήταν δικαίωση, για άλλους σκάνδαλο. Αυτή η ασάφεια στην αποδοχή των αποφάσεων δηλητηριάζει το κλίμα.

Επιπτώσεις στον στοιχηματισμό και τη ροή των αγώνων

Η επιρροή του VAR δεν περιορίζεται μόνο στις αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα στο γήπεδο. Έχει αρχίσει να αφήνει το αποτύπωμά του και στον χώρο του live στοιχηματισμού. Οι διακοπές για έλεγχο των φάσεων συχνά διαταράσσουν τον ρυθμό του παιχνιδιού, δημιουργώντας αναμονή που επηρεάζει όχι μόνο την ένταση του αγώνα αλλά και τη σταθερότητα των αποδόσεων.

Για όσους στοιχηματίζουν σε πραγματικό χρόνο, η προσοχή στις λεπτομέρειες είναι κρίσιμη. Δεν φτάνει να βλέπει κανείς απλώς την αγωνιστική εικόνα. Η συμπεριφορά του διαιτητή, το σήμα για VAR, η κίνηση προς την οθόνη — όλα μπορεί να σηματοδοτούν μια επικείμενη αλλαγή. Φάσεις που στην αρχή δείχνουν ασήμαντες, μπορούν να καταλήξουν σε πέναλτι ή σε γκολ που ακυρώνεται, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για όσους «διαβάζουν» σωστά τη στιγμή.

VAR: Μέρος της λύσης ή της κρίσης;

Φτάνοντας στο τέλος, είναι ξεκάθαρο πως το VAR στην Ελλάδα έχει διττό ρόλο. Από τη μία πλευρά, συμβάλλει στην αποσαφήνιση κρίσιμων φάσεων, προσθέτοντας ένα τεχνολογικό φίλτρο ακρίβειας στις αποφάσεις των διαιτητών. Από την άλλη, δυσκολεύεται να κερδίσει την πλήρη εμπιστοσύνη του κοινού, καθώς η αξιοποίησή του συνοδεύεται από προβλήματα, καθυστερήσεις και αμφισβητήσεις.

Οι προθέσεις από πλευράς ΕΠΟ και ΚΕΔ ενδέχεται να είναι θετικές, όμως η υλοποίηση του εγχειρήματος αποδεικνύεται ελλιπής. Η εικόνα που διαμορφώνεται δεν είναι αυτή ενός αξιόπιστου συστήματος, αλλά ενός μηχανισμού που λειτουργεί με ασυνέπεια και προκαλεί περισσότερη ανησυχία παρά αποδοχή.

Μερικά από τα βασικά εμπόδια που εντοπίζονται είναι:

η ανεπαρκής κατάρτιση αρκετών διαιτητών στον χειρισμό και την κατανόηση του VAR,

η απουσία ξεκάθαρων και διαφανών πρωτοκόλλων κατά την επιλογή και δημοσιοποίηση επίμαχων φάσεων,



η δυσκολία των αρχών να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά τη φιλοσοφία πίσω από τις αποφάσεις.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η συνεχής διαιώνιση του κλίματος καχυποψίας. Οι ομάδες συνεχίζουν να διαμαρτύρονται, οι φίλαθλοι να αμφισβητούν και τα μέσα ενημέρωσης να τροφοδοτούν την ένταση. Στην πράξη, οι ίδιες παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου απλώς απέκτησαν νέα μορφή έκφρασης: μέσα από το VAR.

Αντί να λειτουργεί ως μέσο ενίσχυσης της αξιοπιστίας, συχνά καταλήγει να γίνεται η αφορμή για νέα επεισόδια. Δεν είναι λίγες οι φορές που, αντί να εκτονωθεί η ένταση, βλέπουμε τα πνεύματα να οξύνονται ακόμη περισσότερο ύστερα από μια παρέμβαση του VAR.

Η τελική αποτίμηση δείχνει ότι το VAR δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε πανάκεια, ούτε αιτία όλων των δεινών. Αντιθέτως, αποτελεί καθρέφτη της νοοτροπίας που επικρατεί στον χώρο: γεμάτη ένταση, έλλειψη εμπιστοσύνης και δυσκολία προσαρμογής σε νέα δεδομένα.