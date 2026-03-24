Βαλένθια – Ολυμπιακός: Με νίκη καπαρώνει την τετράδα

Η παράδοση της κανονικής περιόδου της Euroleague «λέει» ότι η ομάδα που τερματίζει πρώτη, δεν καταφέρνει εντέλει να κατακτήσει και το πολυπόθητο τρόπαιο.

Ο Ολυμπιακός, θύμα της συγκεκριμένης «κατάρας» ουκ ολίγες φορές τα τελευταία χρόνια, παλεύει καταρχάς για μια θέση στην πρώτη τετράδα, ώστε να έχει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, αφού φαβορί για την κορυφή είναι η Φενέρμπαχτσε.

Αυτή την στιγμή, οι Ερυθρόλευκοι είναι δεύτεροι με ρεκόρ 22-11, έναντι 23-9 της πρωταθλήτριας Ευρώπης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η οποία έχει ματς λιγότερο από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Με τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια και μια αναμφίβολα θετική δυναμική στο παιχνίδι της, η παρέα του Σάσα Βεζένκοφ αντιμετωπίζει εκτός έδρας μια από τις δύο αποκαλύψεις την φετινή σεζόν, μαζί με την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Η Βαλένθια, για την οποία γίνεται η αναφορά, έχει ρεκόρ 20-12 και, στον πρώτο γύρο, νίκησε στο ΣΕΦ με πειστικό τρόπο (99-92), μια ήττα που αποτελεί επιπλέον κίνητρο για τον Ολυμπιακό ώστε να κυνηγήσει την ρεβάνς επί ισπανικού εδάφους.Φαβορί στα προγνωστικά euroleague η ελληνική ομάδα, η νίκη της οποίας προσφέρεται με απόδοση 1.76 και, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα της επιτρέψει να καπαρώσει σε μεγάλο βαθμό μια θέση στην πρώτη, πολύτιμη τετράδα της βαθμολογίας.