Τζόκοβιτς: Τα… ελληνικά του τενίστα και η αγάπη του για τη χώρα μας – Δείτε βίντεο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσε μια ξεχωριστή «παράσταση» στην on court συνέντευξη στο Telekom Center Athens μετά την πρόκριση στην οκτάδα του Hellenic Championship, κάνοντας επίδειξη των ελληνικών του. «Καλησπέρα, Ελλάδα, σε αγαπώ, τι κάνεις, καλά, γεια σου φίλε», είπε ο 38χρονος Σέρβος, αφήνοντας υποσχέσεις ότι σύντομα θα μιλά άπταιστα τη γλώσσα.

Στη συνέχεια, το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης εξέφρασε για ακόμη μια φορά την αγάπη του για τη χώρα: «Πραγματικά νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ. Πριν δύο μήνες μετακόμισα με την οικογένειά μου στην Αθήνα και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Πάντα αγαπούσα την Ελλάδα και όλοι οι Σέρβοι έχουμε ιδιαίτερη αγάπη για τη χώρα σας. Ιστορικά και πολιτισμικά έχουμε πολλά κοινά. Η φιλοξενία του ελληνικού λαού ήταν καταπληκτική και αυτό με άγγιξε βαθιά. Η Αθήνα έχει ήδη θέση στην καρδιά μου».

Για την πρεμιέρα του στο τουρνουά είπε: «Τώρα ξεκίνησε το τουρνουά, οπότε πάμε σιγά-σιγά, ένα-ένα τα παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη απόψε, ειδικά απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν είχα κερδίσει στις προηγούμενες αναμετρήσεις μας. Ίσως ήμουν λίγο πιο νευρικός από το συνηθισμένο, αλλά η ενέργεια του κόσμου με βοήθησε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ!»

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με μια σύντομη τελετή στη μνήμη του τενιστικού του «πατέρα», Νίκι Πίλιτς. Συγκεκριμένα, στα μάτριξ και το cube του κλειστού έπαιξε ένα αποχαιρετιστήριο VIDEO φόρος τιμής στον Νίκι Πίλιτς, ο οποίος στα τέλη Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή και αφού κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, ο Σέρβος ξέσπασε σε δάκρυα, πριν καταφέρει να μιλήσει…