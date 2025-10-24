MENOY

Τσιτσιπάς: “Να επιστρέψω πιο δυνατός το 2026”

Φαίνεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα αγωνιστεί τελικά ούτε στο τουρνουά της Αθήνας (2-8/11).
Ο 27χρονος τενίστας ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το Masters του Παρισιού, αναφέροντας ότι ο στόχος του πλέον είναι να επιστρέψει δυνατός το 2026.

«Δυστυχώς, αποσύρομαι από το Rolex Paris Masters φέτος», ανέφερε στα social media. «Πάντα μου άρεσε να αγωνίζομαι εκεί και εκτιμώ πραγματικά τη μεγάλη υποστήριξη από τους Παριζιάνους και τους Γάλλους φίλους του αθλήματος όλα αυτά τα χρόνια. Η προσοχή μου τώρα είναι στην ανάρρωση και την αποθεραπεία, ώστε να μπορέσω να επιστρέψω πιο δυνατός για τo 2026. Σας ευχαριστώ όλους για την κατανόησή σας και τη συνεχή υποστήριξή σας».

Τα λεγόμενά του «δείχνουν» ότι δεν θα παίξει στο Hellenic Championship, όμως μένει η επίσημη απόσυρσή του.

Πηγή: sdna.gr

