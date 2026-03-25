Τσιμίκας για την αποχώρηση του Σαλάχ από τη Λίβερπουλ: Ο Αιγύπτιος βασιλιάς μας, ήσουν η έμπνευσή μου

Παρελθόν από τη Λίβερπουλ μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια θα αποτελέσει το προσεχές καλοκαίρι ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Την αποχώρηση του Αιγύπτιου επιθετικού ανακοίνωσε ο σύλλογος ενώ και ο Σαλάχ προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαιώνοντας το διαζύγιο με την ομάδα.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Κώστας Τσιμίκας αναφέρθηκε στο ιστορικό “αντίο” του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ, αποχαιρέτησε τον Αιγύπτιο επιθετικό και τον ευχαρίστησε για την αγωνιστική συνύπαρξή τους και τα “μαθήματα” που πήρε δίπλα του.

«Θυμάμαι που σε παρακολουθούσα στην τηλεόραση και έλεγα ότι είσαι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες της γενιάς μας. Η ζωή προχωρά και είχα την τύχη να στο πω αυτοπροσώπως τόσες φορές. Ένας αληθινός θρύλος που έχει την τύχη να τον αποκαλώ φίλο μου. Μια από τις πιο κοντινές και σημαντικές φιλίες που δημιούργησα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα μέχρι τώρα.

Πολύ καλός ακροατής, πολύ καλός σύμβουλος και τόσο υπομονετικός με όλα τα ξεσπάσματα μου.

Μο, σε ευχαριστώ για την καθημερινή μας παρέα τα τελευταία 5 χρόνια, τα γέλια, τις κουβέντες, τα επιτεύγματα, που με έκαναν να γίνω καλύτερος άνθρωπος αλλά και που είσαι η έμπνευσή μου μέσα και έξω από το γήπεδο.

Στην υγειά μας για πολλά πολλά ακόμα πράγματα που θα έρθουν.

Όλα τα καλά αδερφέ μου σε εσένα και την οικογένεια σου

Ο Αιγύπτιος βασιλιάς μας»

